Deshalb schaffen es Lieder an die Spitze der Charts

Am besten schneiden Lieder in den Charts ab, wenn sie hervorstechen. Das ergab eine Studie, die das amerikanische MIT Media Lab herausgebracht hat. 60 Jahre an Nummer-eins-Hits im Zeitraum von 1955 bis 2014 wurden dafür unter die Lupe genommen. Das Geheimrezept für Erfolg in der Hitparade ist demnach: Ähnlich zu klingen wie andere Hits der Zeit, aber gleichzeitig auch mit einem einzigartigen Sound aufzufallen.

In ihrer Arbeit "What Makes Popular Culture Popular? Product Features and Optimal Differentiation in Music" analysierten die beiden Professoren Michael Mauskapf (Columbia Business School) und Noah Askin (INSEAD) die Songs der Billboard Hot 100 der letzten 60 Jahre.

Dafür wurden Faktoren wie Tempo und Gute-Laune-Potenzial beachtet. Nicht Discobesucher, sondern ein Computer wertete außerdem aus, wie tanzbar oder energetisch ein Lied ist. Eine Auswahl der Ergebnisse von "The Happy Organ" bis "Royals".

Die Kategorien der Studie danceability: Die Tanzbarkeit tempo: Die Geschwindigkeit energy: Die Intensität acousticness: Akustische Aufnahme liveness: Live-Gefühl speechiness: Anzahl der Worte instrumentalness: Instrumentale Aufnahme valence: Der Gute-Laune-Faktor

1959: "The Happy Organ"

Der Hit "The Happy Organ" von R&B-Musiker Dave „Baby“ Cortez kletterte 1959 die Charts empor. Das rein instrumentale Lied punktete laut der Studie vor allem durch die fehlende Worte. Musik ganz ohne Text war in den Charts rar, Cortez fand mit seinem "Happy Organ" ein Alleinstellungsmerkmal.

1978: "I Will Survive"

Gloria Gaynor singt in "I Will Survive" über das Weiterleben nach einer Trennung. Warum das Lied zum Ohrwurm wurde, liegt an der unüblichen Mischung. Der Computer urteilte: Das Lied ist energetisch und gleichzeitig tanzbar - und das trotz dem geringen Gute-Laune-Faktor.

1982: "Here I Go Again"

"I don't know where I'm goin'", singen "Whitesnake" und landeten damit an der Spitze der Charts. Hard-Rock-Songs sind besonders energetisch ohne dabei unbedingt tanzbar zu sein, fanden Mauskapf und Askin heraus. Vor allem können sie demnach beim Live-Gefühl punkten. “Here I Go Again” ist das Paradebeispiel dieser Kriterien - was den Unterschied zu den anderen populären Songs der Zeit machte.

2004: “Drop It Like It's Hot”

Snoop Doggs "Drop It Like It's Hot" teilt viele Kriterien der Studie mit den Hip-Hop-Songs, die schon zuvor die Charts stürmten: Eine hohe Anzahl an Worten, Tanzbarkeit und ein langsames Tempo. Ungewöhnlich ist aber die niedrige Energie des Lieds. Die sorgte für die ausschlaggebende Lässigkeit, durch die das Lied zum Hit wurde.

2013: "Royals"

Auch hier macht's die richtige Mischung: Lordes Lied hat kaum Gute-Laune-Faktor, ist langsam und energetisch. Gleichzeitig ist "Royals" aber auffallend tanzbar. Schuld ist die Vorherrschaft des Beats - denn das Fingerschnipsen ist ständig im Ohr.

(wal)