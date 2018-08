Outreach-Festival: Papst-Hommage und Solo für Cello

„Timeless Sparks“ – lautete das heurige Motto von Outreach. Franz Hackl, Tiroler Jazztrompeter mit Wohnsitz Harlem, New York, betreibt es seit 1993. Stets ging es ihm um den Dialog mit anderen Künsten. Heuer war die Bühne mit prächtigen Wimmelbildern von Peter Pongratz ornamentiert, einem Maler, der auch längere Zeit als Jazztrommler in Graz experimentiert hat. Der Austausch zwischen Jazz und Malerei hat lange Tradition. Sogar Miles Davis, der berühmteste Jazztrompeter aller Zeiten, hat in seinen späten Jahren gemalt. Mit fragilen Strichen fixierte er surreale Szenen, die er mit grellen Farbtupfern versah. Das waren visuelle Dynamisierungen, die beinah hörbar waren.

Grenzüberschreitungen, wie sie einem Franz Hackl die liebsten Spaziergänge sind. „Der Funke reißt uns aus unseren Wahrnehmungsmustern“, erläuterte er das diesjährige Motto. Das „Visuelle Eröffnungsredekonzert“ war überraschend rhythmisch angelegt. Der wortführende Herr Professor, ein Romanist namens Ulrich Hoinkes, hatte dafür ein Baseballkäppchen aufgesetzt und sich in seine Turnpatschen gezwängt. Angstkultur ist sein großes Thema und vom Rhythmus der Worte hat er mehr als bloß nur Ahnung. In einem attraktiven Gewirr aus Französisch, Deutsch und Englisch versuchte er die Echos von der Schwaz umgebenden Bergwelt rutschen zu lassen. Zu Hilfe kamen ihm musikalische Könner wie der Bassist Mark Egan und der Waldhornspieler John Clark. Immer wieder glückte es zappaeske Gipfel zu erreichen. Beim elegischen Gedicht „En hiver“ kam dann Hackls erster Auftritt als Trompeter. Sensible Linien, deren volle Schönheit oft erst im Verklingen aufbrach.

Jazz ist eine Kunst, die im Aufeinander- eingehen der jeweiligen Musiker entsteht. Was aber, wenn da einer solo auf der Bühne steht, wie Cellist Lukas Lauermann? Dann ist Aufspaltung des Ich angesagt. Mit Hilfe von Loops und Effekten, wie dem Einhängen einer zusätzlichen Saite, die er dann weit vom Korpus weghielt und praktisch in der Luft spielte, glückte es Lauermann, orchestralen Klang zu erzeugen. Seine Musik war von tiefer Melancholie gespeist. Auch seine Worte. Bis heute, so sagte er, wisse er nicht genau, was der Titel seines bislang einzigen Albums bedeutet. „How I remember now I remember how“ – darüber kann man trefflich sinnieren. Zur Virtuosität steht er immer noch so wie vor vier Jahren, als „Die Presse“ ein großes Porträt des damals noch Unbekannten machte. „Das Höher, Schneller, Weiter war nie etwas für mich. Das ist musikalisch nicht zwingend wertvoll.“ Mittlerweile ist Lauermann gern gesehener Gast auf Festivals. Egal, ob im Kontext eines Pop-, Klassik- oder Jazzfestivals, dieser Mann besticht durch Subtilität und liebenswerte Idiosynkrasien.

Zum Abschluss der „Banana Boat Song“

Ein Highlight anderer Art war dann Cercle A Due, das Projekt des 80-jährigen Dieter Glawischnig, der lange Jahre in Hamburg lebte und dort die NDR Bigband zu großen Höhen entwickelte. Kompromisslos resch klang dieses Quartett, dessen ausdrucksstärkster Solist der Trompeter Alfred Lang war. Glawischnigs sophistische Einschübe waren idealer Treibstoff für die einzige Dame im Ensemble, die grimmige Saxofonistin Tanja Feichtmair. Als überraschende Zugabe gab es eine kurze Hommage an Papst Franziskus. Das beinah lyrische Kleinod sei „nicht der Kurie, aber dem Franziskus“ zugeeignet, betonte Glawischnig. Weitaus weniger Zorn flutete aus der Musik des heimischen Ensembles HI5. Ungewöhnlich egalitär verlief der Notenaustausch zwischen Vibrafon, Bass, Schlagzeug und Gitarre. Die Spannung aufbauende Zögerlichkeit, mit der hier Grooves entwickelt wurden, hatte großen Charme. Ganz anders Mino Cinelu, der bei seiner Soloperformance sofort in die Vollen ging. Elektronische Effekte, Silbengesang und Liebe zum rhythmischen Detail waren die Charakteristika seines Spiels. Später kamen auch Hackl und der Pianist Adam Holzman, mit dem Cinelu in den Achtzigern gemeinsam bei Miles Davis gespielt hat, zu ihm auf die Bühne. Unter viel Jubel endete Cinelu mit Harry Belafontes „Banana Boat Song“ – das alte Hafenarbeiterlied erklang kühn verfremdet und ward doch in seiner wahren (politischen) Gestalt erkannt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.08.2018)