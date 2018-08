Finanzstreit gefährdet Song Contest in Israel

Der schwelende Finanzstreit um eine mögliche Ausrichtung des Eurovision Song Contests 2019 in Israel hat eine neue Stufe erreicht: Nach Angaben des für die Übertragung zuständigen Fernsehsenders Kan sei der ESC in Israel akut gefährdet. Kan und die Regierung sind sich uneins darüber, wer für die Kosten aufkommen soll. Der Fernsehsender hat deshalb ein Ultimatum bis Dienstag gestellt.

"Unsere Deadline ist morgen", so eine Kan-Sprecherin am Montag: "Wir warten jetzt auf die endgültige Antwort der Regierung." Dann müssten zwölf Millionen Euro als Absicherung beim Veranstalter, der Europäischen Rundfunkunion EBU, hinterlegt werden. Anderenfalls werde es keinen Eurovision 2019 in Israel geben. "Kein Geld, keine Veranstaltung", sei die klare Aussage eines Schreibens von Kan an Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gewesen, sagte die Sprecherin. Insgesamt gehe es um Kosten für die Veranstaltung von rund 24 Millionen Euro.

Laut israelischen Medienberichten, wird der Bewerb zusätzlich zur Kaution von zwölf Millionen Euro rund 36 Millionen Euro kosten. Der Sender könnte ein Defizit von rund 25 Millionen Euro erleiden.

Wegen Nahost-Konflikt umstritten

Die Regierung wiederum argumentiert Medienberichten zufolge, Kan müsse den Betrag aus seinem Budget bezahlen oder einen Kredit aufnehmen - zumal der Sender öffentliche Gelder erhalte, argumentiert die Regierung. Dies lehnt Kan jedoch ab. Das Budget sei ausgeschöpft, sagte die Sprecherin. Ein Sprecher Netanjahus äußerte sich zunächst nicht. Die Europäische Rundfunkunion äußerte sich ebenfalls zunächst nicht zu dem Thema.

Für den Fall, dass Israel den Bewerb nicht austrägt, muss ein anderes Land einspringen, berichtet "orf.at". Hinter Israel belegte dieses Jahr Zypern Platz zwei und Österreich Platz drei. Die beiden Länder könnten als logische Nachfolger gewertet werden.

Umstritten ist Israel als Austragungsort für den Song Contest auch wegen des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern. Jerusalem ist ein zentraler Streitpunkt zwischen den beiden Völkern. Israel hat den Ostteil der Stadt im Sechstagekrieg 1967 erobert. Die Palästinener beanspruchen ihn jedoch als Hauptstadt für einen künftigen eigenen Staat Palästina. Die EBU lehnt daher Jerusalem als Austragungsort ab - der Song Contest solle nicht politisiert werden. So ist unter anderem Tel Aviv als Austragungsort im Gespräch. Die Entscheidung soll im September fallen.

>>> orf.at

(APA/dpa/red.)