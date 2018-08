"Frequency": Kahlenberg-Rap in St. Pölten

"Wahrscheinlich bist eh a Ziviler“, wird ihrem Festivalberichterstatter zuweilen zugeraunt. Es ist weniger das Faktum, dass man schon längere Zeit als Jugendlicher dient, das einen verdächtig macht, eher das leidenschaftliche Beobachten. Es hebt einen ab von den eigentlichen Akteuren. Die sind gottlob meist mit sich selbst beschäftigt. Etwa jene beiden Mädels, die fast Rücken an Rücken, etwa drei Meter voneinander entfernt, verzweifelt miteinander telefonierten. Es dauerte ein Weilchen, bis sie einander fanden. Das Glück war dann aber groß. In Händen hatten sie käufliche Schilder: „Ok, Cool“ stand auf einem, „Future Lover“ auf dem anderen.

Viele hatten Plastikblumenketten um den Hals baumeln. Mit gründlich eingeschmierter zartrosa Haut wartete ein junger Mann auf die Dämmerung, die ein kleines Lüfterl brachte. „Zrće – aus Prinzip“ lautete die (einen Urlaubsort preisende) Losung auf einem grellgelben Kapperl. Ums Prinzipielle geht es ja meist auf T-Shirts. Wobei die Losungen nicht bei allen Pärchen harmonierten. In einem Fall lautete ihre T-Shirt-Message zweideutig „FCK NZS“, während er streng forderte „Gib Nazis nichts zu ficken.“

In einem Wartesaal namens Jugend

Wie auch immer. Die nachmittägliche Klangberieselung, etwa durch das Pariser DJ-Duo Ofenbach, unterstützte postalkoholische, schlaftrunkene Stimmungen. Nicht wenige waren ja schon am Dienstag angereist, galt es doch ein Zelt aufzustellen. Während die wenigen älteren Besucher über die viele Anstellerei und den Zwang zum bargeldlosen Zahlen murrten, fügten sich die Jungen allem Unbill, blieben auch in den beängstigenden Menschenstaus zwischen den Bühnen gelassen. Kein Wunder, denn Jugend ist ja so etwas wie ein Wartesaal.

Aber nicht für alle! Die Sprechsänger, die Rapper, die sind bekannt für eher nervösen Zugang zum Leben. Sie feiern sich prophylaktisch selbst. Wie Rapper Ufo361, der, wie er sagt, auf Frauen steht, die alles machen, was er will. Animiert von einem fetten Loop rappte er: „Zu viel, zu viel, zu viel Gras, Dicker!“ Beschleunigtes Gelaber zu Themen wie Paradies und Paten, ideal um die Ankunft von Yung Hurn vorzubereiten. Dieser Wiener Meister des Cloudrap weiß, was sich gehört. Bei seinem Riesenrad-Gig im Mai hatte er die Fans mit Wodka gelabt, jetzt lud er in den „Ferrari“: „Fahr kurz mit, ich zeig's Brudi, Kahlenberg ist ein großer Berg, mein Herz für dich war ein großes Herz, Höhenstraße hilft gegen Schmerz, fahr rum.“

Apropos Fahren: Niki Lauda hat heuer die Kritik von Yung Hurns offiziellem Debütalbum „1220“ im „Schaufenster“ der „Presse“ gelesen und erstaunt gemeint: „Muss man den kennen?“ Die Antwort ist: Ja. Yung Hurn macht den cleversten, subtilsten Cloudrap im deutschen Sprachraum. Was sich leider bei diesem Auftritt auf der Green Stage ein wenig verlor. Es war schlicht zu leise und die Mitgrölerei des Publikums zu laut. Fast trotzig wirkte da die Zeile: „Keiner kann mich killen, weil ich tot bin.“ Highlight: die Autotune-Edelschnulze „Diamant“.

Yung Hurn: nicht ohne Handtascherl

Neckisch hüpfte Yung Hurn über allerhand klobiges Gerät, in kurzen Hosen, mit seinem herrlich g'spritzten Herrenhandtascherl, das aufreizend unter seiner Achsel baumelte. Gäbe es den Modeschöpfer Fred Adlmüller noch, er wäre der ideale Ausstatter für diesen hochmögenden jungen Mann aus Donaustadt, der auch in St. Pölten nicht vergaß, seinen Heimatbezirk hochleben zu lassen, die Zahlenkombination „1220“ mehrfach variierte. „Frequency, was geht?“, fragte er an anderer Stelle. Das hätte er nicht tun sollen, denn Grüßen begründet Sozialität. Der Reiz der Kunstfigur Yung Hurn besteht aber gerade darin, dass sie erfrischend asozial ist in dieser Ära der allumfassenden Correctness. Auf recht kindliche Art thematisierte er dies später im Stück „Y. Hurn Wieso?“: „Yung Hurn, wieso machst du das? Wieso sagst du das? Wieso bist du so gemein?“ Die Antwort kam gleich: „Weil ich's will!“

Überboten wurde diese Performance nur noch von den Gorillaz des Damon Albarn. Souverän spielte er sich mit einer Menge Edelchargen von De La Soul bis Peven Everett in die Herzen. Highlight war eine steinerweichende Version von „Every Planet We Reach Is Dead“. Und schön war auch ihre Art des Grüßen: „Hello Vienna, how are you?“ Ganz St. Pölten war betroffen.



