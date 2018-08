Rempeltanz und Bussi-Bussi

Es war eigentlich ein Witz, dass der schwäbisch-kroatisch-bosnische Cloudrapper RIN einen bloß 50-minütigen Nachmittagsslot ausfasste. Seine Reaktion darauf war aber köstlich und erinnert verschwommen an magische Strategien, die man als Kleinkind so anwendet, um sich selbst eine Souveränität vorzuspiegeln, die gar nicht Realität ist, aber letztlich die eigene Frustrationstoleranz erhöht. Der 25-Jährige aus dem beschaulichen deutschen Städtchen Bietigheim-Bissingen teilte sich seine geringe Spielzeit in drei Häppchen auf.

Um dies zu verdeutlichen, ging er jeweils von der Bühne ab, um dann mit großem Trara wiederzukehren. „Wo ist der Moshpit? Wo ist der Moshpit?“ greinte es in den Phasen seiner Absenz vom DJ-Pult. Bei diesem Stichwort kam sogleich Bewegung in die Menge. Große Kreise wurden frei, in denen, sobald der Beat wieder schnalzte, recht rüder Rempeltanz passierte. Jetzt kam auch Bewegung unter den Oberlippenflaum des wundersam wieder erschienenen RIN. Selig lächelnd sprang er zu den subsonischen Bässen in die mächtig verstaubte Luft. Was für ein schönes Sandkastenspiel für Twens!

Aber nicht für alle. Einige trugen Staubmasken über der Nase. Die Sorge um sich selbst ließ nicht einmal in einer Ausnahmezeit los, die so ein Festival nun einmal sein soll. Dabei bemühten sich die Veranstalter wie jedes Jahr um möglichst lückenlose Organisation des Orgiastischen. So braucht man etwa nicht mehr mit schmutzigem Geld hantieren. Man lädt sein Armband mit einem Guthaben auf. Kein Zählen mehr, kein Rechnen. Apollon, der Gott der Mäßigung, ist damit auf Auszeit geschickt. Auch die Kommunikation wird geleitet. Die Schilder, die während der Konzerte hochgehalten werden, sind vorbereitet und in schönsten Farben gedruckt. Spontanität kann so einfach sein. „Ok, Cool“ oder „Bussi“ stand etwa darauf zu lesen. Liebsein ist ja ganz wichtig, wenn man im Pulk eingezwängt ist.

Als führender Cloudrapper Deutschlands versuchte RIN dieses rosa Lebensgefühl, diese verordnete Bravheit, ein wenig einzusauen. Mit „Dizzee Rascal Type Beat“ ging es von Beginn an mächtig ab. Da wackelten die wenigen selbstverfassten Spruchbänder dann ganz ordentlich. Das auf einem Bambusstangerl befestigte „Spende deinen Becher für Trinkwasserprojekte in Malawi““ geriet in bedrohliche Schieflage. Und „Spende deinen Becher für gutes Karma“ ging sogar zu Boden. „Ich will Bass (gib mir mehr), sie will Bass (gib mir mehr)“ – der fuhr einem sogleich brutal in die Magengrube. Und trotz dieses Grollens und Brummens opfert RIN niemals Melodien am Altar der Dissonanz. Seine Fans singen nicht nur den Haupttext mit, sondern vor allem auch die Ad-Libs, für die er bekannt ist. Niemand anderer im deutschen Rap formuliert so genussvoll ein „Ey“ oder ein „Eya“ am Ende seiner Zeilen. Besondere Delikatessen sind das lautmalerische „brrrum“ und das verwegen hoch gepitchte „Oh, Junge“. Das mag banal erscheinen, könnte aber durchaus Thema von Bachelorarbeiten werden. Eine tiefschürfende Studie mit dem Titel „I Bims – Wie Money Boy eine neue Ära der deutschen Jugendsprache prägt“ wurde bereits an der Universität Wien eingereicht. „Dior 2001“, „1 Night“ und natürlich „Blackout“ brachten die Menge zur Raserei.



Kein Helene-Fischer-Remix. Dann war Afrojack dran, ein Niederländer, der im Genre EDM erfolgreich ist. Der Mann arbeitet nach wie vor mit Fruity Loops, damit hat er schon als Elfjähriger hantiert. So infantil zusammengezimmert klingen auch seine Stücke. Das war Autodrommusik brutalster Machart. Neben eigenen „Kompositionen“ brachte Afrojack auch reichlich von seinen berüchtigten Remixes unter. Das versaute „How Deep Is Your Love“ etwa oder auch Daft Punks „One More Time“. Alles neu getunt und auffrisiert. Auch „Sweet Dreams“ von den Eurythmics und ein paar Songs von Avicii böllerten aus den Boxen. Wenigstens ließ er den Remix von Helene Fischers „Achterbahn“ aus.

Warum RAF Camora feat. Bonez MC so erfolgreich sind, erschloss sich im Anschluss. Der liebevoll gemalte Bühnenprospekt, ein Plattenbauidyll, war schon einmal super. Die Rhythmen waren von angenehmer Exotik: Dancehall-Vibes, ein wenig Reggaeton, ein bisserl Afrobeat. Und die Texte waren gespickt mit französischen Elementen und mit Jugo-Wörtern. Die kommen daher, weil RAF Camora einen Teil seiner Jugend in Rudolfsheim-Fünfhaus in Wien verbracht hat. Diese feierte er auch in „Gotham City“: „1150, 1150“ jubilierte er und fantasierte sich in Duell-Situationen hinein. „Mein Sound ist interstellar, dein Sound ist Cinderella“ hieß es da.

Während die schwedische Rockband Mando Diao auf der Green Stage mit Liedern wie „Gloria“ und „Mexican Hardcore“ schon wie ein Oldiesact klang, erfrischte der auch nicht mehr ganz junge US-Rapper Macklemore die Massen gegenüber. Die Musik, aus der er seinen Hip-Hop bastelt, ist stilistisch sehr breit angelegt. Der Mann ist weiß, der Mann ist pop, der Mann ist politisch. Das zieht. „Thrift Shop“, einen seiner größten Hits, spielte er ziemlich zu Beginn. Der Donald-Trump-Bash ließ nicht lang auf sich warten. „Er instrumentalisiert unsere Unterschiede, spielt uns gegeneinander aus“, klagte er und gab sich zuversichtlich, was den Endsieg der Liebe über den Hass angeht. Eh lieb, aber auch bedenklich, weil gleichfalls populistisch. ?

Das Festival Der Schlusstag des Frequency Festival startet heute, Sonntag, um 14.45 Uhr mit dem sarkastischen Berliner Hip-Hop-Duo Zugezogen Maskulin. Es folgen Papa Roach, Lost Frequencies, Sum 41 und Kaleo. Als Highlight beschließt die amerikanische Popband Imagine Dragons (ab 21.15 Uhr auf der Space Stage) die Zehn-Jahre-Jubiläumsausgabe des eng mit dem Radiosender FM4 zusammenarbeitenden Festivals.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.08.2018)