Wein, Techno und Liebespein in Berlin

Die widerspenstige Berner Diplomatentochter, bekannt für spröde Jazz-Folk-Spintisierereien, ist nun also in Berlin gelandet. Dort spielt sie Fußball in Käfigen, besucht die Theater, belegt Kurse über Staatsphilosophie an der Humboldt-Universität und trinkt in den Kneipen öfter einmal zu viele Schoppen Schankwein. Cupido hat sich einen Spaß mit ihr erlaubt und ihr einen depressiven Techno-Freak geschickt, in den sie sich verliebt hat. Gemeinsam zogen sie durch die Clubs . . .

Erst war sie von den sterilen Techno-Sounds dort abgestoßen, dann gewöhnte sie sich an sie, entdeckte ihre Zuneigung für sie. Die Liebesbeziehung zerbrach, übrig blieb die Liebe zur Elektronik.

Und so ist Sophie Hungers neues Album, „Molecules“, durch und durch von kühlen Klangflächen geprägt. Beinah wäre man versucht zu sagen, sie hätte sich neu erfunden. Das stimmt aber nicht. Sie hat bloß ein Album aufgenommen, auf dem sie die freie Improvisation in Jazz und Folk zugunsten eines neuen Regimes aufgibt. Ihre erratischen Denkweisen sind dieselben wie davor.

Kein Sprachgemisch mehr

Für deren musikalische Umsetzung hat sich Hunger diesmal strikte Regeln gesetzt. Nur vier musikalische Elemente ließ sie gelten: Drum-Machine, Synthesizer, Gesang und akustische Gitarre. Und noch eines fällt auf: Jetzt setzt sie – mit der Ausnahme von jeweils einer Zeile Deutsch und Französisch – voll auf die englische Sprache. Das gab's noch nie. In ihren vielen künstlerischen Pirouetten hat sie einmal sogar Schwyzerdütsch gesungen. Das Sprachgemisch, das marketingtechnisch normalerweise tödlich ist, zählte zu ihrer künstlerischen DNA. Damit ist es jetzt vorbei. Eine Konstante ist geblieben: die charismatische Stimme. Mit ihr navigiert sie mutig durch niederschmetternde Szenarien. Etwa in „There Is Still Pain Left“, einer ziemlich geradlinigen Aufarbeitung ihrer gescheiterten Beziehung. Statt wie üblich zu fiktionalisieren, spricht sie die verstörenden Dinge direkt an. „You kiss your nightmares everywhere, why can't you see you should be kissing me.“

Mittlerweile fragt sie sich nicht mehr, wie man zu jemandem durchdringen kann, der sich in einem Tunnel aus Schmerz befindet. Ihr Urteil über Depression hat sie gefällt: Sie sei „negativer Narzissmus“, bei dem man letztlich nie zum „Wir“ finden kann. Doch der Abschied von ihrem Freund fiel ihr leichter als der vom bittersüßen Gefühl des gebrochenen Herzens. Und so war ihr das Komponieren von neuen Songs kein Versuch der Heilung, sondern über weite Strecken bewusste Schmerzverlängerung. Im verschummerten „That Man“ reflektiert sie dann aber doch über Verwandlungsmöglichkeiten: „It's 20 past 5, December, Berlin, I've made my last record. All my contracts are done. I can do whatever I please. Can I change my name again if I need?“

Das Gefühl der Freiheit zu kosten macht ihr allerdings im wirklichen Leben Probleme. Ihre Erziehung hat ihr eine protestantische, calvinistische Arbeitsethik eingeimpft, die sie nur für kurze Phasen mal vergessen kann. Wenn sie einmal drei Tage nichts macht, bekommt sie Schuldgefühle, hat Angst vor dem Verkommen. Gegen derlei Paradoxien in ihrem Wesen kämpfte sie in ihrer Kunst von Beginn an.

Bild der zukünftigen Frau

Doch es ist diese Widersprüchlichkeit, was Hunger so interessant macht. So bekennt sie sich zum Feminismus, sagt aber gleichzeitig, dass „Feminismus“ ein zutiefst sexistischer Begriff ist, den es abzuschaffen gelte. In „She Makes President“ entwirft sie ein Bild der zukünftigen Frau. „Her mother's mother and their sisters, what they said was of no interest. But all her words they hurt like blisters. You better care for what you ask.“ Während heutige Frauen in Warteposition schmachten, werde die neue Frau ungeduldig sein. Und sich dem Üblichen verweigern. „She will not make your babies, she will make president.“ Alle, die sich diesem despotischen Geschöpf widersetzen, werden zerbrechen wie Zuckerglas, heißt es im Lied.

Im Hier und Jetzt setzt Sophie Hunger zum Glück auf Egalität. Ihre aktuelle Band ist nicht nur nach musikalischen Kenntnissen, sondern auch nach Geschlechterquote zusammengesetzt. Mitte September wird man sie in Wien bestaunen dürfen, in drei ganz unterschiedlichen Lokalen.

Wien-Konzerte: 11. 9. Grelle Forelle, 12. 9. Arena, 13. 9. Porgy & Bess.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.08.2018)