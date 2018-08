Lärm, Schnulze und Schnitzel

Nirgendwo in den USA schrammen Illusionen so brutal gegen Beton wie in Los Angeles. Jeder ist dort eigentlich Schauspieler, Gitarrengöttin, Tänzer oder Drehbuchautorin. Klappt es mit dem Durchbruch nicht, dann zweifelt man lieber die Realität als das eigene Talent an. Und selbst wenn man über Genie verfügt, bedeutet das nicht automatisch großen Erfolg. Etwa bei Ariel Pink, diesem gequälten Genie, diesem unbeirrbaren Chronisten der dunklen Seite von L.A.: Er vergeudet gern seine großartigsten Melodien in einem Wirrwarr aus Gitarrenfeedback und Synthiegefiepse. Das hört sich an wie aus einem Transistorradio mit schlechtem Empfang. Und doch wuchern seine Lieder in den Köpfen der Hörer wie Bakterien.

Passenderweise hat er Don Bolles, den einstigen Trommler der legendären Punk-Band Germs (auf Deutsch: Keime) als zweiten Sänger für seine aktuelle Tournee rekrutiert. In der Arena begann er zünftig mit „Servas Wien“, dann rumpelte die famose Band los. Pink und Don Bolles sangen zuweilen unisono, meist aber fein durcheinander. Da verschwommen die Vokale, da kollidierten die Konsonanten, munter wie einst bei den Frank-Zappa-Vokalisten Flo & Eddie. Die quicken Keyboardriffs, der bedrohliche Funk-Unterton des Basses und die anarchischen Gitarren erinnerten ebenfalls an Urfreak Zappa. Und auch an die wüste Garagen- und Bubblegumrockästhetik, die der 2015 verstorbene Kim Fowley in L.A. kultiviert hat. Mit ihm hat Pink noch 2014 einige Songs komponiert. An diesem Abend gab es leider keine davon.

Das Repertoire war dennoch makellos. Ältere Knaller wie „White Freckles“ und „Loverboy“, Hochtouriges vom neuen Album „Dedicated to Bobby Jameson“. Selbstvergessen rotierte Pink zwischen Zwergerlsynthesizer und Standmikrofon. Die sparsamen Gesten der großen Stars, sie liegen Pink nicht. Immer wenn ihm fad wurde, also oft, streute er „Suck my dick“ oder „Ick liebe Schnitzel“ ein. Höhepunkt: die beseelte Interpretation von „Baby“, einem Song, der seinen Urinterpreten, den Bauernbuben Donnie und Joe Emerson, 1979 ein großes Minus auf dem Konto brachte, das mithilfe von Pinks Coverversion (2012) heute wohl getilgt ist.

Und Ariel Pink selbst? Punkto Publikumsgunst fand er sich auch diesmal schwer im Plus. Er nahm es wohl als Bestätigung dafür, weiterhin seinem Hobby zu frönen: der Kunst der öffentlichen Verwahrlosung. Bei ihm wirkt sie possierlich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.08.2018)