Knallbunter Plastikpop aus Wien

Warum sich urbane Menschen Kapitänsmützen aufsetzen, zählt zu den schwer aufzuklärenden Mysterien des Großstadtlebens. Oft machen diese selbst ernannten Schiffsgebieter auch Musik. Wie PauT, der seit Jahren als Bassist Sympathieträger in der Band von Der Nino aus Wien ist. Er trägt abwechselnd eine weiße und eine dunkelblaue Mütze. Das hat eine gewissen Tradition in der populären Musik. Jazzorgler Jack McDuff trug die Mütze genauso wie Rock'n'Roll-Pionier Chuck Berry. Letzterer unterschrieb sogar einige davon. Im Internet kosten diese derzeit um die 500 Dollar, Tendenz steigend. Auch in Österreich hat Kapitän PauT Vorgänger. Der verstorbene Trompeter Oscar Klein führte so ein Teil spazieren. Er, der von sich sagte, dass er „freundlichen Jazz“ spiele – freundlich im Sinne von harmlos.

In dieselbe Kerbe schlägt PauT auf seinem aktuellen Album „Popstar aus Plastik“. Bunt, lieb und nur wenig subversiv ist diese über drei Jahre bei ihm zu Hause entstandene Liedersammlung. Das ist deshalb überraschend, weil PauT 2010 immerhin den Protestsongcontest mit „Sepp hat gesagt, wir müssen alles anzünden“ gewonnen hat. Im selben Jahr hat er es auch auf der Expo in Shanghai performt und das chinesische Publikum dazu verführt, den Refrain „Anzünden, anzünden“ mitzusingen. Umso erstaunlicher, dass er sich jetzt für gefälligen Bubblegum-Pop mit schwerer Achtzigerjahreschlagseite entschieden hat.

„Die Neue Deutsche Welle war ziemlich wichtig für mich, aber auch die Sixtiesmusik. Da vor allem die Beatles. Drum Machine und Synthesizer sind den Achtzigerjahren geschuldet, aber der Spirit, der alles zusammenhält, der ist original Sechzigerjahre“, sagt PauT, der bürgerlich Paul Schreier heißt, im Gespräch mit der „Presse“. In dessen weiterem Verlauf stellte sich heraus, dass der 1983 geborene Multiinstrumentalist das Wörtchen „oder“ nicht beherrscht. Haben ihm die Beatles zu Beginn ihrer Karriere oder eher am Ende derselben gefallen? Mag er lieber Paul McCartney oder John Lennon? Auf alles antwortet er mit einem indifferenten „Sowohl als auch“.

„Jeder Kuss ein Treffer“

Wenigstens einen Beatles-Lieblingssong konnte er nennen. Er votierte für „Being for The Benefit of Mr. Kite!“, John Lennons Ode an das Zirkusmilieu. Mit dem Circensischen flirtet PauT ausgiebig auf „Popstar aus Plastik“. Den Wesen, die seine Lieder bevölkern, etwa dem Mädchen mit der coolen Frisur oder der Frau im Kräuterladen, haftet etwas zart Surreales an. „Jeder Kuss ein Treffer“, heißt es im verführerisch surrenden „Blumenkind“.

PauT sehnt sich offenbar nach einer Ära, die er selbst nie erlebt hat. Das Lied „Muster“ singt er gemeinsam mit Nino Mandl. Ein herrlich verschlafenes Duett, das knapp an Procol Harums „A Whiter Shade of Pale“ vorbeikomponiert scheint. Auf „Beautiful Delilah“ charmiert PauTs elektronisch verfremdete Stimme. So kommt sie am besten. Eigentlich nur so. Denn die Art von Schlurf-Rap, die er in anderen Liedern offeriert, wirkt lasch. So sorgfältig PauT bei diesem Projekt als Multiinstrumentalist war, so nachlässig ging er mit der eigenen Stimme um. Neben mangelndem Stimmcharisma nerven allzu viele halblustige Wortspiele.

Der Vokalist PauT lässt sich weder auf Gefühl noch auf Subversivität ein. Über diesen Mangel an Courage können auch eingängige Synthesizer-Riffs und funky Bässe nicht hinwegtäuschen. Produzent Paul Gallister, der immerhin mithalf, Wanda auf Stadthallenformat aufzublasen, hätte ruhig häufiger lenkend eingreifen sollen. Eine an wenig unterhaltsame Zeiten gemahnende Zeile wie „Wollt ihr das totale Lächeln?“ sollte einfach nicht passieren.

