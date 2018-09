Eminems "Kamikaze": Sein bestes Album seit Jahren oder "strunzdumm"?

„Habe versucht, nicht zu viel darüber nachzudenken“, schrieb Eminem am Freitag auf Twitter. Neben einem Emoji mit ausgestrecktem Mittelfinger postete er den Link zu seinem neuen Album "Kamikaze". Ohne Vorankündigung veröffentlichte der Rapper damit sein zehntes Album.

Und darauf gibt er sich keinesfalls zurückhaltend: Neben Journalisten ("My beef is more media journalists") und anderen Rappern teilt Eminem im Song "Not Alike" auch gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein aus, der mit mutmaßlichen sexuellen Übergriffen auf Frauen für einen Skandal in Hollywood sorgte. Den US-Präsidenten Donald Trump nennt Eminem eine "böse Schlange". Außerdem reagiert der Rapper gereizt auf die schlechten Kritiken zu seinem letzten Album "Revival", das im Dezember 2017 erschien.

"Strunzdummer Schwanzvergleich"

Aber auch "Kamikaze" kassierte verhaltene Reaktionen. Für die neue Platte vergab der "Musikexpress", ebenso wie der "Guardian", drei von fünf Sternen. Zwar teile Eminem auf "sehr wortgewaltige und humorvolle Weise" aus, schlussendlich wirke er aber wie ein "Fossil aus einer anderen Ära", urteilte die deutsche Zeitschrift.

Die "Süddeutsche Zeitung" beschreibt das Album trotz "rhythmischer Bandbreite und Flexibilität" gar als "strunzdummen Schwanzvergleich". Kritiker auf Twitter verwiesen außerdem auf homophobe und frauenfeindliche Textzeilen.

Mehr Begeisterung für Eminems Musik zeigte die Rapperin Nicki Minaj, die das Album-Cover zu den Worten "Lemme keep it" postete. Die US-Seite "Vox" bezeichnete Kamikaze" als sein bestes Album seit Jahren und "voll mit Feuer". Der Youtuber Lance Stewart twitterte: "Eminem ist ein Rap-Gott!"

Eminem went in on Tyler, Budden, Hopsin, Logic, Drake, MGK, Tech, Xan, Yachty, me, my dog, my 6th grade teacher, the state of Delaware, an entire school of goldfish, the aurora borealis, industrial microwaves, semen, ewoks, fishing lines... — KS3T (@sIipspace) 31. August 2018

In den sozialen Medien wurde das 45 Minuten lange Album heftig diskutiert. Vor allem die Anzahl an Beleidigungen und die überraschende Veröffentlichung sorgten für Erheiterung im Netz.

What artist you know that drops an album without saying a word about it and its #1 trending in less than 30 mins? 🤣 @eminem is a rap god — Lance Stewart (@Lance210) 31. August 2018

The full numbers behind every single diss on Eminem's album Kamikaze:



153 disses in 990 bars

15.5% of the album is diss@machinegunkelly recieves 27, or 17.6%, the most on the album@JoeBudden recieves 15 bars (9.8%), 2nd most

"The Ringer" is 42.1% diss@ShadyFansite @Genius pic.twitter.com/tL3AsN7AO7 — Hip Hop By The Numbers (@HipHopNumbers) 2. September 2018

(wal)