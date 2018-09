Viel Getrommel und Zirkus zum Fremdschämen

Es begann ja recht schön. Martin Grubingers Percussive Planet Ensemble interpretierte beinah lyrisch Bartóks Sonate 115. Köstliche Düsternis, viel Platz für Stille, das labte. Dass es nicht so bleiben konnte, liegt am Naturell der Grubingers, die in den Ausgaben Junior und Senior auf der Bühne standen. Zunächst ging's auf musikalische Reise über den Balkan nach Nahost. Grubinger jun. spielte mit wechselnden Kollegen munteres Vibrafon mit Vier-Schlägel-Technik. Bald unisono, bald mit gegenläufigen Motiven, erinnerte das an die Mitsiebzigerband von Frank Zappa, der ja auch gern zwischen Rock, Jazz und Klassik changierte.

Endlich kam man zu Leonard Bernstein: Vom fröhlichen „Prologue“ über „Tonight“ und „Cool“ ging es zum einst auch von der Rockband The Nice gespielten Hadern „America“. Schmucke Posaunensoli, jazzige Grundhaltung, alles gut.

Volkshochschulmäßige Belehrung

Doch dann wurden die circensischen Faxen dichter. Grubinger und Freunde hängten sich knallrote Paradetrommeln um, schlugen mit zierlichen Stäbchen auf die Felle. Grubinger jun. beendete Stück um Stück mit einer Freeze-Pose, wie sie sonst in Eisrevuen oder im Zirkus zu sehen ist; das Publikum wurde nicht müde, das mit wildem Applaus zu quittieren. Diese populistische Marotte könnte man Grubinger ja noch verzeihen. Was bei seinen Auftritten aber wirklich nervt, ist die hochgejazzte Dauerbegeisterung und die volkshochschulmäßige Belehrung über Dinge, die nicht wahnsinnig diffizil sind.

Woher das alles kommt? Vom Vater, das merkte man man an diesem Abend deutlich. Nach dem hübsch heterogenen Bernstein-Medley kam ein Tutorium im Fremdschämen: Grubinger sen. verwandelte den ehrwürdigen Saal in die Musikschule Mondsee, wo er für gewöhnlich ordiniert. Um eine Ahnung von lateinamerikanischen Rhythmen zu bekommen, musste das Publikum auf Geheiß des wild hüpfenden Tutors paschen und schnippen sowie rhythmisch Frauennamen von Erika bis Hannelore rufen, bis es „schwingte“. Wie unmusisch und à la Malen nach Zahlen Grubinger sen. elementare Rhythmen erklärte, tat richtig weh.

Der Ausklang mit einem von Sopransaxofon und zwei Hangs zelebrierten „Agnus Dei“ und Mike Mainieris Fusionnummer „Trains“ versöhnte halbwegs. Schönste Erinnerung dieses Abends, an dem die Egos unerbittlich wetteiferten, wird wohl die stille Notenwenderin des Pianisten bleiben. Sie tat das einzig Richtige, sie diente der Musik.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.09.2018)