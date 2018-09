Ed Sheeran kommt im Juni nach Klagenfurt

Erst im August trat Popsänger Ed Sheeran bei zwei Konzerten im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion auf. Bei seiner Europa-Tour 2019 wird er nun nach Österreich zurückkehren: Am 28. Juni tritt der Singer-Songwriter im Wörthersee Stadion in Klagenfurt auf. Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 27. September 2018, um 11 Uhr auf www.oeticket.com.

Außerdem spielt Ed Sheeran am 7. Juli 2019 in Prag. Die Tour führt ihn neben Österreich auch nach Frankreich, Portugal, Spanien, Italien, Deutschland, Rumänien, Tschechische Republik, Lettland, Russland, Finnland, Dänemark, Ungarn und endet mit zwei Homecoming-Shows in England.