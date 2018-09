Falscher Gigi D'Agostino trat in Kölner Club auf

Kapitänsmütze, Sonnenbrille und "Bla Bla Bla": Die Fans freuten sich, als um zwei Uhr nachts Gigi D'Agostino bei einer Aftershow-Party im Kölner Bootshaus auftrat. Doch als ein Besucher ein Video des Auftrittes ins Netz stellte, begannen die Zweifel, ob hier tatsächlich Gigi D'Agostino auf der Bühne stand. Der Mann am Video war eindeutig jünger als der 50-jährige DJ und schien auch anders zu tanzen, bemerkten die Fans.

Tatsächlich räumte der Veranstalter "Online Marketing Rockstars" daraufhin ein, dass ein Double auf der Bühne gestanden ist. "Wir haben einen Fehler gemacht", sagt Geschäftsführer Philipp Westermeyer, der sich auch in einem Video entschuldigte. Nachdem der Auftritt des echten D'Agostino "aus verschiedenen Gründen" nicht zustande gekommen war, habe man ein Double engagiert - laut Medienberichten ein Bekannter der Veranstalter.

Hallo @OMRockstars, ich wollte mich mal erkundigen, wie d. Schauspieler heißt, d. für Euch auf d. #OMRAS18 den @GIGIDAGOSTINO_1 gespielt hat und ob Ihr für einen Fake Ticketpreise über 100€ Okay fandet. Danke schon mal für die Antwort! #DMEXCO #DMEXCO18 https://t.co/x35DtV9nS7 — Christian Baumeier (@Wally44) 17. September 2018

"Wir dachten die Leute wollen einfach feiern", sagt Westermeyer. "Aber wir haben natürlich vollkommen unterschätzt, dass es auch sehr viele Fans gibt, die da enttäuscht waren." Die Tickets können rückerstattet werden, versicherte er außerdem. Gegenüber der "Bild" soll das Management von Gigi D'Agostino rechtliche Schritte angekündigt haben. Demnach soll nie eine Anfrage für den Auftritt eingegangen sein.

Neben dem falschen D'Agostino traten bei der Veranstaltung am 12. September auch unter anderem Samy Deluxe und Oli P. auf. Rund 3.5000 Menschen feierten bei der Aftershow-Party der Branchenveranstaltung "Dmexco". So kündigten die Veranstalter den DJ an. – Screenshot

(wal)