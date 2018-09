"Dancing Queen": Cher veröffentlicht neues Album mit ABBA-Songs

Popstar Cher veröffentlichte am Freitag ein neues Album: "Dancing Queen" ist eine Sammlung von ABBA-Coversongs. Bei den Dreharbeiten zum Film "Mamma Mia! Here We Go Again", in dem Cher die Oma von Hauptfigur Sophie (Amanda Seyfried) mimt, sei ihr bewusst geworden, was für "großartige Songs" die Band geschrieben habe. Sie habe die Hits auch selbst singen wollen. Immerhin gibt Cher zu: "Das Singen der Songs war schwieriger, als ich gedacht hätte." Sie fügt hinzu, sie sei "unglaublich happy mit dem Ergebnis".

Das Album wurde in London und Los Angeles aufgenommen. An Chers Seite: der Soundtüftler Mark Taylor. Er gehört zu denjenigen, die für den sogenannten Cher-Effekt verantwortlich sind. Es ist dieser Vocoder-Klang, bei dem Chers Stimme mit einer speziellen Software gefiltert wird. "Man limitiert den Sound, nimmt Höhen und Tiefen weg, als ob es aus dem Telefon kommt", beschrieb das Taylor mal. Auch die ABBA-Songs wurden mit Cher-Effekt versehen.

Zurzeit tourt Cher durch Australien und Neuseeland. Im November hat sie wieder Shows in Las Vegas. Am 2. Dezember soll sie in Washington den Kennedy-Preis verliehen bekommen. Einen Tag später, am 3. Dezember, feiert das Musical "The Cher Show" am Broadway in New York Premiere. Cher ist als Koproduzentin beteiligt.

(APA)