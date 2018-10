Mario Biondi: Der große Blonde aus Sizilien

Mario Biondi entspricht keinem Italien-Klischee, er ist baumlang, eher reserviert und singt ziemlich gut Englisch. Zum geschmeidigen Basslauf von „Nightshift“ – einem Song, den die Commodores ohne Lionel Richie einst dem frisch verstorbenen Marvin Gaye in den Himmel nachschickten – schlich sich der sizilianische Sänger am Montag im Porgy Bess vor das Publikum. Mit einer Stimme, angesiedelt irgendwo zwischen Bariton und Bass, intonierte er mit der selben Gelassenheit wie einst der große Soulsänger Barry White.

Biondi komponiert auch selbst, zuweilen richtig gute Songs. So packte er zunächst Juwelen aus der eigenen Schatulle aus, edel groovende Songs wie „This Is What You Are“ und „Shine On“, das er mit den Briten von Brand New Heavies komponiert hat. Die mit Spannung erwartete Interpretation von Sades „Smooth Operator“ kam nicht. Dafür überraschte er mit einer funky Lesart von Boz Scaggs Siebzigerjahre-Disco-Hit „Lowdown“. Endlich war der nordisch anmutende Südländer auf Betriebstemperatur. Davor stellte sich ab und zu Langeweile ein. Die war nun wie weggefegt.

Eine Hymne des Fatalismus

Bondis alter Hit „This Is What You Are“ floss wie heißer Honig in die Gehörgänge. Dann plötzlich Ungeplantes, und schon begannen die italophilen Besucher mitzuwippen. „Prendila Cosi“ wurde ausgebreitet, zu Ehren des vor 20 Jahren verstorbenen Lucio Battisti, dieses wohl größten italienischen Songwriters. Immer noch ist es eine Hymne des Fatalismus gegenüber der erbarmungslosen Zeit.

Biondi klingt auf Italienisch tatsächlich noch beseelter. Die paar Hänger des Konzertabends waren vergessen, der Jubel groß.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.10.2018)