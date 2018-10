Brexit: Britische Musiker fürchten „kulturellen Knast“

Bob Geldof hat ihn geschrieben, zahlreiche britische Musiker – darunter Ed Sheeran, Damon Albarn, Simon Rattle – haben ihn unterzeichnet: einen offenen Brief, der Premierministerin Theresa May vor den Folgen des Brexit für die Musikindustrie warnen soll. „Wir haben entschieden, in ein selbst gebautes kulturelles Gefängnis zu gehen!“, heißt es darin. Ein Austritt aus der EU hätte Auswirkungen auf alle Bereiche der Branche – Tourneen, Urheberrechtsfragen, Lizenzvereinbarungen. Der Kursverlust des Pfund nach dem Votum 2016 habe bereits bewirkt, dass die Musikproduktion erheblich teurer wurde. Höhere Zölle würden den kulturellen Austausch zusätzlich erschweren. „Wir sind dabei, einen riesigen Fehler zu machen bezüglich unserer riesigen Industrie und der vielen noch unentdeckten Genies, die auf dieser kleinen Insel leben“, schreibt Geldof.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.10.2018)