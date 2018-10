Mit eleganten Grooves ins Disco-Paradies

Das Stück nervt, habt ihr nichts Besseres?“, ätzten die Herren des renommierten Plattenlabels Atlantic, als ihnen 1978 der Song „Le Freak“ vorgestellt wurde. „Wir hatten kompositorisch Anspruchsvolleres im Köcher, aber würden die Leute darauf auch richtig ausflippen?“ So erläutert Chic-Mastermind Nile Rodgers im Gespräch mit der „Presse“ den vielleicht kritischsten Moment seiner Karriere. 1977 gemeinsam mit dem Bassisten Bernard Edwards und dem Schlagzeuger Tony Thompson gegründet, gelten Chic als Inbegriff eines „sophisticated Disco“, der Motive aus Jazz und Klassik in Riffs und Bassläufe eingewebt hat. In New Yorker Clubs wie dem Studio 54 und Nite Owl tobten die Tänzer, wenn Chic-Stücke wie „Everybody Dance“ aufgelegt wurden. Mit „Le Freak“ glückte es, den Erfolg des Debütalbums von 1977 zu wiederholen. Eigentlich zu übertrumpfen. Den Besserwissern des Labels blieb der Mund offen stehen: „Le Freak“ wurde zur meistverkauften Single des Atlantic-Labels.

Ein Basslauf, von Queen gekapert

Die Entstehungsgeschichte des Songs ist kurios. Sängerin Grace Jones lud Rodgers und Edwards zu einem ihrer Auftritte ins Studio 54. „Durch einen Irrtum standen wir nicht auf der Gästeliste. Der Typ an der Hintertür schrie immer wieder ,Fuck Off‘. Ich ging wütend nach Hause und schrieb sofort einen Song.“ Aus „Fuck Off“ wurde „Freak Out“, ein Jahrhunderthit. Dessen Zeitlosigkeit beweist der jüngst publizierte Re-Edit des französischen DJs Dimitri From Paris. Auf seiner Doppel-CD „Le Chic Remix“ präsentiert er ausschließlich Hits aus dem Hause Edwards/Rodgers. Ein Stück ließ er geflissentlich aus: „Good Times“, den größten Hit der Band. Sein signifikanter Basslauf wurde von zahlreichen Kollegen gekapert. Um nur zwei zu nennen: Die Sugarhill Gang produzierte auf seiner Basis den Hit „Rapper's Delight“, und die britische Rockband Queen nützte ihn für „Another One Bites the Dust“.

Rodgers sieht den „Diebstahl“ locker. „Musiker inspirieren eben Musiker. Ich fühlte mich geehrt durch all die Variationen des ,Good Times‘-Basslaufes. Wir spielten damals sogar die anderen Versionen in einem Medley an.“ Entstanden ist das im Studio 54. „Ich hab mir die Nacht mit John Deacon, dem Bassisten von Queen, um die Ohren geschlagen. Wir jammten, ohne viel nachzudenken. Aber ich wusste, das war heiß, und rief dem Ingenieur zu: Make it red!“

Diesen Befehl gab der heute 66-jährige Rodgers kürzlich erneut. „It's About Time“ ist das erste Chic-Album seit 26 Jahren. Und das erste ohne Bernard Edwards, der 1996 während einer Japan-Tour an Lungenentzündung starb. Die Arbeiten zu „It's About Time“ haben sich ein paar Jahre hingezogen. „Glamour, Fashion, Drama und Deep Hidden Meanings“ – die Erfolgsformel der frühen Jahre, sie lässt sich heutzutage nicht mehr so locker realisieren. Witzig auch, wie der Glamour zu Chic kam. Während einer Tour in London gestrandet, sah er sich auf Wunsch seiner Freundin die Band Roxy Music live an. „Ihr Konzert hat mich weggeblasen. Sie waren derart gut gestylt, dass ich zu Bernard sagte, wir müssen die schwarze Version von Roxy Music werden.“

Eleganz spielt auch nun eine Hauptrolle. Das beginnt beim Cover, das eine Variation des Debütalbums von 1977 ist. Zwei weibliche Models, mit Trillerpfeifen und laszivem Blick. Und es endet bei der langen Gästeliste. „Chic waren immer eine Band, die gerne mit anderen kooperierte.“ Als Produzent von zahlreichen Welthits, u. a. David Bowies „Let's Dance“ und Madonnas „Like a Virgin“, stehen Rodgers immer noch alle Türen offen. Zuletzt wertete er Daft Punks „Get Lucky“ mit seinen Gitarrenlicks auf.

Einmaliger Gitarrenstil

Dieser Gitarrenstil ist einmalig. Rodgers begann als Jazzer, spielte dann aber in der Hausband des New Yorker Apollo Theater, sowie bei der TV-Produktion „Sesame Street“. „Bernard gab mir den goldenen Rat: Spiel den Funk mit deinen Jazzkenntnissen.“

Schon im Opener „Till the World Falls“ sind die Finger auf Betriebstemperatur und exekutieren diesen raffinierten Effekt, der typisch für Rodgers Spiel ist, „Etouffée“ wird dieses Dämpfen der Saiten genannt. Über acht Stücke nimmt Rodgers mit auf eine luxuriös klingende Reise in ein Land jenseits der Wirklichkeit. Mitreisende sind dabei u. a. Elton John und Lady Gaga.

Teil zwei von „It's About Time“ kommt in Kürze auf den Markt. Darauf sollen Debbie Harry, Anderson Paak und Bruno Mars zu hören sein. Die Disco-Demolition-Night, die 1979 mit einer öffentlichen Zerstörung von Disco-Platten in einem Chicagoer Stadion das Ende des Genres Disco ausrief, war voreilig. Sie hat nichts bewirkt. „Ich fand diese Bewegung unglaublich rassistisch, sexistisch und homophob. Die weißen Arbeiter, die diese Disco-Demolition-Night abhielten, waren wohl eifersüchtig auf die Afroamerikaner und die Hispanics, die in der Disco die Zeit ihres Lebens hatten. Draußen tobte die Rezession, drinnen gestalteten wir uns ein Paradies. Gut gelungener Eskapismus kann Eifersucht auslösen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.10.2018)