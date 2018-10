Beatpatrol-Festival 2018 mit Dynoro und Marshmello

Der litauische DJ und Musikproduzent Dynoro wird beim Beatpatrol am 25. Oktober im VAZ St. Pölten auftreten. Es handle sich um Dynoros ersten Besuch in Österreich, teilte der Veranstalter des Indoor-Festivals am Freitag mit. Ebenfalls auf der Bühne stehen werden Marshmello, Camo & Krooked, Angerfist, Fritz Kalkbrenner und Carnage.

Der 18-jährige Dynoro & Gigi D'Agostino stehen derzeit mit "In My Mind" auf Platz eins der "Austria Top 40"-Charts, Marshmello & Bastille sind mit "Happier" auf Rang fünf zu finden. Das Festival fand erstmals 2009 statt.

(APA)