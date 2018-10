Michael Bublé und der Rückzug vom Rückzug

Das britische Boulevardblatt „Daily Mail“ hatte kürzlich berichtet, dass der der Jazz- und Swingmusiker Michael Bublé seine Karriere als Künstler beenden will - wegen seiner Kinder. Der Kanadier erzählte in einem Interview recht emotional von der Zeit, als bei seinem dreijährigen Sohn Krebs diagnostiziert worden war. Er soll der Zeitung dabei auch gesagt haben, sein Magen verkrafte das nicht mehr: "Das ist mein letztes Interview. Ich beende meine Karriere", zitiert ihn das Blatt. Mit "Love" habe er, so Bublé, ein „perfektes“ Album produziert und auf diesem Karrierehöhepunkt könne er aufhören. Er wolle künftig mehr Zeit für seine Kinder haben.

Das sei alles "nicht wahr", sagte nun aber eine Sprecherin von Warner Bros., der Plattenfirma des Superstars. Bublés neues Album "Love" soll übrigens am 16. November erscheinen.