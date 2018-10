Milliardär Richard Branson kündigt neues Musik-Festival an

Milliardär Richard Branson will wieder mehr mit Musik zu tun haben - und kündigt ein neues Musik-Festival an. "Das Herz der Marke Virgin ist immer Musik und Unterhaltung gewesen", wird der 68-jährige Unternehmer in einer Pressemitteilung vom Mittwoch zitiert. Geplant sei "Virgin Fest" als "innovatives Musik- und Technologie-Erlebnis, das sich von allen anderen Festivalserien unterscheiden wird."

Der Zeitschrift "Rolling Stone" sagte Branson zu den vielfältigen Aktivitäten des Mischkonzerns Virgin: "Wenn wir uns mit dem Weltraum befassen und mit Kreuzfahrtschiffen und Hotels, so ist es wichtig, dass wir unsere Wurzeln durch Dinge wie Festivals bewahren." Das neue Festival soll im kommenden Jahr an der Westküste der USA stattfinden. Über Details wie Zeitpunkt, Ort und die erwarteten Künstler hüllen sich die Veranstalter noch in Schweigen.

(APA/dpa)