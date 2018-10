Hip-Hop-Videos: Viel Rauch, immer mehr Markennamen

„Roll it up, light it up, smoke it up, inhale, exhale“, sang 1995 die Hip-Hop-Combo Cypress Hill – und ließ sich gern bei diesen Tätigkeiten sehen. Das hat sich in diesem Genre nicht geändert: In den Videos wird bis heute viel Marihuana geraucht – was Cypress Hill natürlich meinten –, aber auch Tabak, wobei man das nicht immer gut unterscheiden kann, was wohl an der „visual ambiguity of hand-rolled products“ liegt, wie Forscher um Kristin Knutzen (Dartmouth, New Hampshire) im „Journal of the American Medical Association“ (15. 10.) schreiben.

Sie haben sich 796 Videos zu Songs angeschaut, die das Musikmagazin „Billboard“ in den Jahren 2013 bis 2017 in der Rubrik „Hot R&B/Hip-Hop“ aufgelistet hat, und eine ganze Menge Rauch und Dampf gesehen: 2013 kam solcher (oder zugehörige Geräte) in 47 Prozent der Videos vor, 2014 in 44, 2015 in 40, 2016 in 51 und 2017 in 47 Prozent. Es war auch kein signifikanter Anstieg des Anteils von E-Zigaretten in dieser Zeit zu bemerken.

Signifikant ist dafür die Zunahme des offensichtlichen Product-Placements: bei konventionellen Rauchwaren („combustible use“, nennen das die Forscher) von null auf zehn Prozent von 2013 bis 2017, bei E-Zigaretten und anderem „electronic use“ gar von 25 auf 88 Prozent. Die Forscher nennen auch alle gesichteten Markennamen, Zigarettenpapier der Marke Wiz Khalifa (nach dem sich ja ein Rapper sogar benannt hat) ist natürlich dabei, aber auch Zigarren, Wasserpfeifen und zwei Marihuanamarken. Zigarettenklassiker wie Marlboro fehlen. Und in keinem der Videos sieht man Warnhinweise, wie die Forscher anmerken. Solche wären zumindest angebracht, schreiben sie. (tk)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.10.2018)