Joplin-Brille und Blumenhemd

Dieses Duo zelebriert seinen ganz eigenen Retro-Futurismus. Im Video zum betörenden „Summer Sun“ fährt es im Siebzigerjahreautomobil zum Mars. Im dortigen Sonnenuntergang tanzen freakige Gestalten. Die Autos, die herumstehen, haben strikte Hippie-Age-Anmutung: lange Schnauzen, lustig blinkende Scheinwerfer. Dann kommen Cari Cari in den Blick. Sie trommelt mit Janis-Joplin-Brillen, er spielt mit ausladendem Blumenhemdkragen prägnante Gitarrenlicks.

Der Sound erinnert an Legenden wie Nancy Sinatra und Lee Hazlewood oder Sonny und Cher. Und nicht zu wenig an Lana Del Rey, die Retroqueen unserer Tage. An eine burgenländisch-steirische Connection denkt man eher nicht. Ihre gerade anhebende Karriere haben Cari Cari ganz bewusst fernab der Heimat lanciert. Eine abenteuerliche Australien-Tournee härtete sie ab. „Zunächst hatte ich eine gewisse Scheu vorm Publikum. Aber diese Tour war meine Rock'n'Roll-Highschool. Jetzt geht alles“, sagt Sängerin und Schlagzeugerin Stephanie Widmer. Höhen und Tiefen habe man erlebt. Bedrohliches in Nimbin, einem Hippiedorf im Regenwald. „Da baute sich ein Aborigine vor mir auf, flüsterte mir zu, dass ich ja nicht das mitgebrachte Didgeridoo spielen soll. Für Aborigines ist es ja ein Sakrileg, wenn ein Weißer ihr heiliges Instrument spielt. Das unterließ ich dann“, erzählt Widmer.

Ihr Partner, Alexander Köck, erzählt lieber von den skurrilen Momenten. Etwa von der Hotelbar, die ihr Mikrofon nicht hergeben wollte, weil man es fürs Bingo benötigte. Oder von Szenerien, in denen das Billardspiel lauter als ihre Musik war. Highlight ihrer Australien-Tour war dann ein Gig, der als Zusatzgage einen Schnorcheltrip am Great Barrier Reef abwarf.

„Es gäbe einfachere Wege als Musik, um Geld zu verdienen. Unsere Fans müssen wir uns erarbeiten. Aber haben wir sie einmal, dann sind sie uns treu“, sagt Köck. Und: „Keiner wartet auf eine Band aus Österreich. Die einzige Möglichkeit für uns ist, das zu machen, was die anderen nicht tun.“

Ihre Musik ist jedenfalls klar strukturiert. Mit Stephanie Widmer am Schlagzeug wirken Cari Cari auf den ersten Blick wie eine Neuauflage der White Stripes. Obwohl auch ihr Sound nicht weit vom Blues entfernt ist, pflegen sie einen sanfteren Umgang mit ihm. Nach einer 2014 im Burgenland aufgenommenen EP präsentieren sie nun mit „Anaana“ ihr offizielles Debütalbum. Das Wort steht in der Sprache der Maori für Glut, Hitze, Energie. „Das haben wir in Neuseeland aufgeschnappt. Später kamen wir darauf, dass dieses Vokabel in Grönland ,Mutter des Lebens‘ heißt und damit auf die Sonne anspielt.“ Das konvenierte, sind doch noch ihre verschummertsten Lieder von positiver Energie durchsetzt. Abendlichtdurchflutet sind sowohl CD-Cover als auch ihr Sound. Schönste Wehmut und zarte Melancholie beherrschen ihre Musik. „Woher das rührt? Ich kann es nicht exakt sagen. Wir sind beide recht glücklich. Wahrscheinlich klingen wir so, weil uns fröhliche Songs zu trivial sind“, sagt Köck.

Lob des „Rolling Stone“

Ein halbes Jahr lebten Cari Cari in London. Kurz nach dem Brexit-Votum. „Die Stimmung war seltsam. Die Briten haben ja eine eher verzerrte Wahrnehmung von sich selbst.“ Späte Frucht ihres durchwachsenen Aufenthalts in der britischen Popkapitale ist der Song „After the Goldrush“. Widmer singt ihn. Ihre prägnanteste Erinnerung? „Meine schwarzen Nasenlöcher. Immer wenn ich ein paar Stunden unterwegs war, hatte ich ganz schmutzige Nasenlöcher.“

Als Vorbilder nennt sie u. a. Jefferson-Airplane-Sängerin Grace Slick, eine der ersten Frontfrauen im Rock-Business, die ihre Großmutter sein könnte. Köck orientiert sich auch an Aktuellem. Etwa an den französischen Digitalrockern Justice. „Wir arbeiten ganz ähnlich. Wir spielen, nehmen auf, sampeln, zerstückeln und setzen neu zusammen.“

Das Endprodukt klingt dafür überraschend organisch. Kein Wunder, dass Cari Cari jüngst bei Europas begehrtestem Festival, dem Primavera Sound in Barcelona, auftreten durften. Köck: „Wir spielten auf einer kleinen Bühne im Sonnenuntergang. Aber um uns herum waren etwa 5000 Leute. Der ,Rolling Stone‘ schrieb, dass wir die größte Entdeckung beim Primavera sind.“ Es gibt schlechtere Karrierestarts.

AUF EINEN BLICK Cari Cari verstehen sich als Do-it-Yourself-Duo, bestehend aus der Sängerin Stephanie Widmer und dem Gitarristen und Sänger Alexander Köck. 2014 erschien ihre erste EP, das Debütalbum, „Anaana“ (Ink Music), erscheint Anfang November. Nächste Liveauftritte: 2. November, Linz, Posthof, 10. November, Wien, Flex.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.10.2018)