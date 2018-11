Bessere Musik – durch Misstöne und Katastrophen

Wir spielen ,So What‘, einen von Miles Davis' Klassikern, und nähern uns rasant seinem Solo. Es ist der Höhepunkt des Abends, das Publikum spürt die Erregung. Miles beginnt seinen Part, baut das Solo auf und holt kurz Luft, bevor er sich gehen lässt. Und exakt in dem Moment spiele ich einen Akkord, der unglaublich falsch ist. Ich weiß gar nicht, woher der kam. Er liegt nun wie der Geruch von fauligem Obst in der Luft.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.10.2018)