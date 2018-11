Barbra Streisand übt scharfe Kritik an Trump

In so mancher Plattensammlung ruht Barbra Streisands Œuvre zwischen den Werken geistig Verwandter wie Shirley Bassey und Liza Minnelli. Diven allesamt, die in einer zur Hässlichkeit tendierenden Realität rastlos nach Schönheit und Liebe suchen. Das ist keine geringe Mission, schrieb doch schon Dostojewski in seinem Roman „Der Idiot“ von der Rettung der Welt durch Schönheit.

In diesem Sinn rechtschaffen war Streisands bisheriger Ansatz. 76 Jahre ist sie mittlerweile alt und als Künstlerin selbstverständlich nie ganz ans Ziel gelangt. Trotz größter Erfolge – 68 Millionen Alben hat sie verkauft, acht Grammys und zwei Oscars gewonnen –, wichen die Horizonte verlässlich zurück. Immer aufs Neue musste sie sich bewähren, ihre Künstlerschaft mit jedem Opus, jedem Auftritt beweisen. Was nicht immer gelang. Von ihrer Zusammenarbeit mit Céline Dion hat sich manche(r) nie erholt.

Austausch mit Ex-Senator Bob Dole

Aber jetzt, rechtzeitig zu den amerikanischen Midterm Elections, überrascht sie mit „Walls“, einem durch und durch politischen Album. Natürlich ist bekannt, dass Streisand stets die Demokraten unterstützt hat, aber sie hegt(e) auch langjährige Freundschaften mit Republikanern wie Colin Powell und dem jüngst verstorbenen John McCain. Vor etwa zwei Wochen rief sie der 95-jährige Bob Dole, ehemaliger republikanischer Senator, an, um ihr zu sagen, wie sehr er ihre Musik schätze. Die beiden sprachen bald über den durch Donald Trump ausgelösten Kulturverlust in der politischen Debatte, den Mangel an Respekt und Freundlichkeit.

„Ich würde mir wünschen, dass wir einen würdevollen Präsidenten hätten“, sagte Streisand jüngst in einem Interview, „einen der Empathie besitzt, und nicht jemanden, der seine Kritiker beleidigt und sich über Behinderte lustig macht.“

Donald Trumps Lippen im Video

Auf ihrem Album „Walls“ nennt sie das Subjekt ihrer Empörung nicht ein einziges Mal beim Namen. Elegant ist das. Und klug. Im Video von „Don't Lie to Me“, einem Lied, das in seiner Anmutung an Madonnas „Ray of Light“-Ästhetik erinnert, taucht Trump dann schon auf. Einmal von hinten, dann sieht man nur seine Lippen. „How do you win if we all lose?“, fragt Streisand in einer Strophe: „You change the facts to justify, your lips move, but your words get in the way.“ Zunächst singt Streisand zu spanischer Gitarre. Ihre Stimme, oft Gefäß von zu viel Lieblichkeit, erklingt erstaunlich rau. Das Orchester wird bald dramatisch. Die Zeile „How do you sleep when the world is burning“ singt sie schon in einem Sturm aus Cello- und Violinklängen.

Im aufwühlenden Opener „What's on My Mind“ erklärt sie ihre Moral: „I think of every child how they should have the right to shine.“ Und sie beklagt den von Trump mutwillig herbeigeführten Riss in der amerikanischen Gesellschaft: „How did we come to this divide? Filled with frustration, one for all, but millions left behind.“ Für eine Wende könne allein die zum Du strebende Liebe sorgen: „And love cannot exist alone, it must be shared, it must be shown.“ Und dann fallen Lichtstrahlen der Hoffnung in das bewölkte Liedszenario. „The next generation colorblind, that's what's on my mind. A new conversation we must find.“

„Imagine“, „Wonderful World“

Wiewohl „Walls“ größtenteils aus Liedern besteht, die Streisand mitkomponiert hat, ließ sie es sich nicht nehmen, auch zwei ewige Lieder der Hoffnung zu singen: In einem Medley vereint sie John Lennons „Imagine“ und das durch Louis Armstrong berühmte gewordene „What a Wonderful World“. Letzteres, ein Manifest eines trotzigen Optimismus, geht ihr besonders anrührend von den Lippen. Und schön langsam sollten sich auch Zyniker anschicken, Lennons Vision einer besseren Welt nicht als „naiv“ zu verunglimpfen. In dieser dunklen Zeit singt Streisand „Imagine“ sogar mit ein wenig Stolz in der Stimme.

„Lügner ist ein zu schwaches Wort“

Das vielleicht beste Lied auf „Walls“ ist das bildgewaltige „The Rain Will Fall“, in dem man den Furor auch im heftigen Rhythmus hört. Die Zeile „Up is down, wrong is right, facts are fake, and friends are foes“ war der kreative Auftakt für das Album. Diese Worte beziehen sich auch auf Trumps Leugnung des Klimawandels. „Es kommt auf die Fakten an, Worte haben eine Bedeutung, aber dieser Mann verneint das und behauptet, dass der Klimawandel eine Art Scherz sei. Lügner ist ein zu schwaches Wort für ihn. Es muss ein größeres Wort für jemanden geben, der einfach über alles lügt“, wütete Streisand jüngst.

Eine besonders hübsche Pointe glückt Streisand mit der Neuaufnahme von „Happy Days Are Here Again“, einer Ballade, die sie schon 1963 für ihr Debütalbum aufgenommen hat. Damals, auf dem Höhepunkt der Kuba-Krise, endete das Lied in einem markerschütternden Schrei, der klingen sollte wie das Ende der Welt. In der aktuellen Version kollabiert ihre Stimme in ein leises Schluchzen. Diese Art letzter Seufzer gefielt Streisand sehr. Sie weigerte sich, diese Stelle auszubessern. Schön und gut so.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.11.2018)