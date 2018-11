Jazztrompeter Roy Hargrove ist tot

Er galt als Schüler des Jazzkonservators Wynton Marsalis – doch Roy Hargrove aus Dallas, Texas, war zwar bekennender Traditionalist seines Fachs, aber origineller und vielseitiger als Marsalis. Er widmete sich wohl der behutsamen Pflege des Hardbop, ergänzte ihn auch (wie schon einst sein wahres Vorbild Dizzy Gillespie) bisweilen mit feurigem kubanischen Jazz, rief dazu gern: „Con Salsa!“ Doch 1995 entdeckte er – angeblich auf Anregung seines Vaters – modernere Rhythmen, allerdings auch im Rückblick: Das Album „Hard Groove“ (veröffentlicht unter dem Bandnamen RH Factor) stand in der Tradition des P-Funk. Neue Soulvokalisten wie D'Angelo und Erykah Badu schätzten ihn und holten ihn ins Studio.

Als Träger zweier Grammys, beklagte er oft, dass die Jazzszene in den USA im Vergleich zur europäischen wenig agil sei; über die Politik in seiner Heimat wollte er nie sprechen, er sehe sich, sagte er, nur der Musik verpflichtet. Nun ist Hargrove, der an einer Nierenkrankheit litt, erst 49-jährig in New York an Herzstillstand gestorben. [ AFP](tk)

