Hugh Jackman geht mit Musik-Show auf Welttournee

Hollywoodstar Hugh Jackman geht kommendes Jahr auf Welttournee. Damit erfülle sich für ihn ein Traum, sagte der australische Schauspieler und Sänger am Donnerstag in der "Today Show" beim US-Sender NBC. Zusammen mit einem Orchester, 30 Sängern und Tänzern werde er seine Lieblingslieder aus Filmen und Musicals wie "Les Misérables", "Greatest Showman" und "The Boy From Oz" präsentieren.

Die Tour "The Man. The Music. The Show." mit mehr als 30 Auftritten soll am 13. Mai in Hamburg starten und am 20. Juli in Hollywood enden. Laut der Tournee-Webseite sind zwölf Auftritte in Europa geplant, darunter auch in Berlin, London, Paris und Amsterdam. Danach will Jackman quer durch die USA reisen.

Der "Wolverine"-Darsteller hat schon häufig seine Sing- und Tanzkünste zur Schau gestellt. In dem Musicalfilm "Greatest Showman" spielte er zuletzt den berühmten Zirkuspionier P.T. Barnum. 2004 gewann er eine Tony-Trophäe für die beste männliche Darstellung in einem Musical ("The Boy From Oz").

(APA/dpa)