McCartney ohne Lennon

Penny Lane, the barber shaves another customer . . .“, mit Inbrunst sangen Paul McCartney und James Cordon, Moderator der TV-Show „Carpool Karaoke“, unisono das berühmte Lied McCartneys über seine Liverpooler Heimat, grüßten den heute am Rondeau amtierenden Barbier, fotografierten das begehrte Straßenschild. Wer je eine „Magical Mystery Tour“ durch Liverpool mitgemacht hat, wusste: Jetzt sollte eine andere Station folgen, am Tor von Strawberry Field, dem Waisenhaus, wo John Lennon als Kind gespielt haben soll. Es hat ihn zu „Strawberry Fields Forever“ angeregt, das 1967 auf der Rückseite von „Penny Lane“ erschienen ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.12.2018)