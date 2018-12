Paul McCartney in Wien: "Bitte seien Sie pünktlich"

Poplegende Paul McCartney gibt heute, Mittwoch, das erste von zwei ausverkauften Konzerten in der Wiener Stadthalle. Am morgigen Donnerstag folgt dann die Zugabe. Der Veranstalter rät zur rechtzeitigen Anreise. "Aufgrund von strengeren Sicherheitskontrollen kann der Einlass längere Zeit in Anspruch nehmen", hieß es auf der Online-Seite von Barracuda Music. "Paul McCartney wird voraussichtlich um 19.30 Uhr auf die Bühne gehen und das Konzert starten. Bitte seien Sie pünktlich."

Das Programm soll fast drei Stunden dauern. "Macht euch bereit auf eine großartige Partynacht", hatte der Musiker bei der Ankündigung der Tournee gemeint. Der 76-Jährige veröffentlichte zuletzt das Album "Egypt Station".

