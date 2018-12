Bruce Springsteen: New Jersey am Broadway

Was macht einer, der jahrzehntelang berührende Geschichten aus den Hinterhöfen des Blue-Collar-Amerika erzählt hat, am Broadway? Was verschlug Springsteen, diese grob geschnitzte Heiligenfigur der Arbeiterklasse, in den für seine Verhältnisse winzigen Saal im Walter Kerr Theatre? Ab dem 3. Oktober 2017 spielte er dort immerhin an die 240 Mal.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.12.2018)