Bob Dylan gibt 2019 drei Konzerte in Österreich

Bob Dylan kommt auch 2019 wieder für Konzerte nach Österreich. Am 16. und 17. April macht der Altmeister und Literaturnobelpreisträger auf seiner "Never Ending Tour" mit seiner Band im Wiener Konzerthaus Station, am 19. April folgt ein Auftritt in der Olympiaworld Innsbruck, teilte Veranstalter Barracuda Music am Montag mit. Karten für die Auftritte sind ab morgen, Dienstag, erhältlich. Tickets sind ab 18. Dezember um 10 Uhr erhältlich bei oeticket.com erhältlich.

(APA)