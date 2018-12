Festival Picture On mit Fiva und Sisters of Mercy

Zum 20. Mal geht kommendes Jahr das Picture On Festival im burgenländischen Bildein über die Bühne. Beim Konzertreigen am 9. und 10. August werden laut Ankündigung vom Mittwoch unter anderen die britischen Sisters of Mercy, Mannfred Mann's Earth Band oder Clawfinger aufspielen. Neben den rockigen Klängen der drei erwähnten Acts gibt es auch eine Portion Sprechgesang, steht doch auch die deutsche Rapperin Fiva am Programm.

Für die elektronische Schlagseite zeichnet Dub FX verantwortlich, während die oberösterreichischen Krautschädl eher Headbanging evozieren dürften. Ebenfalls heimisches Liedgut bekommen die Besucher von Schmieds Puls, Leyya, Gnackwatschn sowie Gewürztraminer und der gmischte Satz serviert.

Weitere Bands sollen im kommenden Jahr angekündigt werden. Ein erstes Ticketkontingent ist bereits ausverkauft, weitere Karten sind ab 22. Februar erhältlich.

Picture On Festival in Bildein, am 9. und 10. August 2019, Tickets ab 22. Februar erhältlich; www.pictureon.at

(APA)