Halluzinogene, Pink Floyd und Weltraum-Nazis

Das irdische Musikstück zur Nasa-Mission New Horizons, deren Sonde soeben am Himmelskörper Ultima Thule vorbeigeflogen ist (siehe Artikel rechts oben), stammt vom Queen-Gitarristen Brian May, einem studierten Astronomen. Es heißt „New Horizons (Ultima Thule Mix)“, klingt aber ganz wie aus den 1970er-Jahren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.01.2019)