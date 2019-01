Mavi Phoenix: „Ich wollte es allen zeigen!“

Ihr neuer Song „Yellow“ prunkt mit allerlei Stimmverfremdungseffekten.



Mavi Phoenix: Ich mochte anfangs meine Stimme nicht so gern und tat mir schwer, zu akzeptieren, dass ich das bin auf dem jeweiligen Song. Ich war ja zunächst nur begeisterte Musikkonsumentin, bevor ich mit 13 Jahren in der Schule begann, Sounds am Computer zu basteln. Diese künstliche Singstimme ist mir geblieben. Mir taugt sie, weil sie mein Innerstes nicht total erfasst. Ich kann mit ihr vielerlei Rollen spielen. Authentisch sollen andere sein.



Haben Sie mal darüber nachgedacht, warum Sie so früh in Ihrem Leben die Kunst der Realität vorgezogen haben?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.01.2019)