Song Contest: Tel Aviv plant Zeltstadt für die Gäste

Tel Aviv plant für den Eurovision Song Contest im Mai eine Zeltstadt für bis zu 2000 Besucher. Gäste könnten ihre eigenen Zelte mitbringen, hätten aber auch die Möglichkeit, in Caravans zu schlafen, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Der Wettbewerb soll vom 14. bis zum 18. Mai in der israelischen Küstenstadt stattfinden, die Zeltstadt im angrenzenden Jarkon-Park entstehen.

Tel Aviv mit seinen rund 430.000 Einwohnern erwartet nach eigenen Angaben mehr als 10.000 internationale Gäste zu dem Wettbewerb. Die ohnehin schon vergleichsweise hohen Preise für Hotelzimmer in der Stadt sind für diese Zeit teilweise massiv gestiegen.

Nicht genug Betten

Die Stadtverwaltung bemüht sich daher, Alternativen zu bieten. Im November bestätigte eine Sprecherin, dass die Stadt an einer möglichen Kooperation mit zwei Kreuzfahrtschiffen arbeite, die vor der Küste ankern sollten. Durch diese schwimmenden Hotels könnten Hunderte zusätzlicher Betten geschaffen werden. Allerdings gab es am Dienstag keine Bestätigung dafür, dass diese Idee noch im Gespräch ist.

Die Zeltstadt soll den Angaben zufolge unter anderem Duschen bieten, einen Partybereich, Stände mit Essen und Getränken und einen Fahrradverleih. Der Campingplatz soll insgesamt zwei Monate bestehen - auch noch im Juni während der Gay-Pride-Parade.

