Musikland Mali: „Ein guter Groove wäre zu wenig“

Die Vielfalt der Rhythmen, der Melodien, der musikalischen Texturen, die Westafrika hervorgebracht hat, sucht ihresgleichen. Durch den einstigen transatlantischen Sklavenhandel, der in Ländern wie Nigeria, Senegal, Ghana und Mali besondere Ausmaße hatte, wurden Sounds aus diesen multiethnischen Staaten zu Geburtshelfern von Stilen wie dem Blues, dem Reggae, ja selbst dem Rock ’n’ Roll. Und die afroamerikanische Popularmusik, etwa in Form von Funk, Soul und Disco, wirkte wiederum stark auf die Szenen etwa in Nigeria und Ghana zurück.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.1.2019)