Auf der Fährte des aktuellen Hypes

Ihr könnt ja noch eine Runde um den Häuserblock machen“, lautete die nicht wahnsinnig zielführende Empfehlung der Security für jene, die kurz vor acht Uhr da war, weil sie dem Massenandrang entgehen wollten. Eingelassen wurde dann wesentlich später – und irgendwann gar nicht mehr, weil das Magistrat seinen Fuß in die Tür stellte. Bislang hatten FM4-Feste stets etwas recht Körperliches. Permanent streifte, schubste oder rempelte jemand. Socializing, wie unsozial kann es sein. Diesmal aber konnte man zwischen den Spielorten schweben. Davon machten die Menschen reichlich Gebrauch. So ein Festival ist ja eine Art Buffetveranstaltung. Je nach Gemüt will man gustieren, danach konsumieren. Manche geben dem Zwang nach, von allem zu kosten, andere lassen sich treiben.

Musikalisch versprach es nicht das aufregendste aller FM4-Feste zu werden. Seit einigen Jahren wird bedauerlicherweise auch hier der Sparstift angesetzt. Es spielen hauptsächlich heimische und deutsche Acts auf. Dass das meist Newcomer sind, macht die Sache unwägbar. Ein wenig Spannung tut ja gut. Und so manche Enttäuschung ist durchaus erfrischend. Etwa wenn Pauls Jets, ein Trio, das derzeit von jenen, die sich berufen fühlen, Trends auszurufen, favorisiert wird, sich als etwas völlig Unausgegorenes entpuppt. Das Beste an ihm ist die Rhythmusgruppe, denn Sänger Paul Buschnegg, der offensichtlich das adoleszent Wilde darstellen möchte, tat dies so grob, als agiere er in einem Stück von Werner Schwab. Sämtliche Bestandteile dieser Musik kennt man von woanders. Ein bisschen Wanda, ein wenig Isolation Berlin und dazu noch die eigene Chuzpe, fertig ist das Konzept dieser Kombo. „Üben, üben, üben ohne Sinn dahinter“, greinte Buschnegg. Gern würde man ihm zuflüstern, dass striktes Arbeitsethos nicht immer und überall hilft. Die Wortkaskaden dienen bei Pauls Jets offenbar nur als zusätzliche Klangquelle, Sinn haben sie nämlich wenig. Kokett schlug Buschnegg in die Saiten, das verstärkte den Eindruck, dass er nur versehentlich Musik macht, weil es halt so eine Alltagsidee war, in die er sich einmal verliebt hat. Nicht jedem Hype muss man folgen.

Zuflucht suchen in einer Wolke aus Lärm, das hat schon viele gerettet. So war der Andrang beim deutschen Powerrockgirlduo Gurr groß. Sie singen gern über Kraft der Walnüsse, Moby Dick und heiße Sommer. Dazu dreschen sie die Gitarren, als wären die von ihnen erfahrenen existenziellen Irritationen völlig neu. Auch die Riffs, deren sie sich bedienen, liegen seit Ende der 1970er in der mit „New Wave“ beschrifteten Werkzeuglade der Popmusik.

Erfrischend: Cosmo Sheldrake

Auch die davor aufgeigenden kalifornischen Wargirl bedienten sich bei den Strängen der Tradition. In ihrem Soundbild klingelten Funk, Latin, Psychedelica, Disco und Punk nach. Fiepsige Keyboardriffs, rumpelige Gitarren und giftige Stimmen formten aus Abgelegtem etwas Neues. Von erfrischender Dramatik war auch der Brite Cosmo Sheldrake, ein Multiinstrumentalist, der es versteht, wirre Geschichten zu erzählen, die unser aller Vorstellung von britischer Exzentrik nähren. Vor einem Jahr überraschte er mit seinem vergnüglichen Debütalbum „The Much Much How How and I“. Das Video von „Come Along“ zeigte das reizvolle Driften zwischen mikroskopisch kleiner Welt und Kosmos, wie es einst der britische Schriftsteller Jonathan Swift in „Gullivers Reisen“ liebevoll auswalzte. Und auch live waren die Wege aus den Salons hinaus in die Weiten des Alls unkompliziert begehbar.

Das mit der Fantasie, das klappte dank seiner Anleitung. Imagination hatte auch die knackig-funkige Wiener Band At Pavillon, die Ende Jänner ihr Debütalbum herausbringen wird. Es wäre eine Verkürzung, sie als hiesige Bloc Party punzieren zu wollen, wenngleich es soundmäßig durchaus Ähnlichkeiten gibt. Der Bass von Tobias Kobl schob mächtig an, Gitarre und Schlagzeug gaben Stoff. Sänger Mwita Mataro musste gar nicht, wie in „Lions“, über die Raubkatze in sich singen. Mit geschmeidigen Bewegungen und reichlich Stimmelastizität eroberte er die Herzen im Sturm. Bei gut gebauten Songs wie „Stop this War“ und „All Eyes on Me“ brachen alle Dämme. Es zeigte sich, dass diese Band kein Hype ist, den man pflichtschuldig abhakt. At Pavillon machen wirklich Spaß.

