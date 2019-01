David Bowie ohne ihn selbst

„Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly“, heißt es im Titelsong von David Bowies erstem Konzeptalbum. So sehr dieser ein Originalgenie war, es haben ihn doch Begleitmusiker stark beeinflusst. Einige davon wirken bei der „Bowie Celebration“ mit. Allen voran Pianist Mike Garson, der einst auf „Aladdin Sane“ (1973) den ohnehin schon abgründigen Glamrock Bowies mit Freejazz-Attacken weiter neurotisierte. Das kann er immer noch, es war eine Freude, wie er etwa den guten alten „Starman“ mit saturnalischen und plutonischen Dissonanzen störte.

Oder Frank Madeloni, der sich Earl Slick nennt und gar nicht geschleckt aussieht: mit stilvoll verwuschelten Locken, betont ausgemergelter Kinnpartie, ausgebleichter Mod-Kokarde auf der Lederjacke, die Arme voll verblasster Tätowierungen, die Gitarre tief unten. Er hatte einst die Ehre, Bowie auf dem Weg vom silbrigen Rock („Diamond Dogs“) zum weißen Funk („Young Americans“) zu begleiten, diese historische Aufgabe erledigte er mit lässiger Grandezza. Bei der aktuellen Revue begeistert er durch nonchalant ins Geschehen geworfene Akkorde, etwa in „Five Years“, dieser dramatischen Ankündigung eines Untergangs. Löblich auch, dass sich dieser Graf der Brooklyn-Bohème der sinnlosen Soliererei enthält und nur genau dort hineinsägt, wo dies angebracht ist, in „Let's Dance“ etwa, zu dem Carmine Rojas mit so viel Stolz wie trockenem Groove das von ihm erfundene Bassriff spielte.

Und der Gesang? Ist es nicht unerträglich für ein Publikum, das Bowie zum großen Teil noch live erlebt hat, seine Songs von Gastsängern zu hören? Traurig ist es sicher. Aber sie funktionieren auch mit anderen Stimmen. Joe Sumner, Stings Sohn, schaffte sogar fast den lasziven Twang der „Ziggy“-Zeit; Bernard Fowler, bekannt als Chorknabe der Rolling Stones, zeigte Coolness und Soul. Spätestens bei „All The Young Dudes“ waren viele Augen feucht, bei „,Heroes‘“ gingen sie über.

