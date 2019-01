Irischer Herzschlag, ein blutiger Sonntag und ein Zombie

Wien/Liverpool. Popquiz für Fortgeschrittene: Wann erhielt ein Song eines Beatles Sendeverbot in allen Radio- und TV-Kanälen Großbritanniens? Die Antwort mag überraschen: Es traf den braven Paul McCartney, im Jahr 1972. Der indizierte Song hieß „Give Ireland Back to the Irish“, McCartney und seine Frau Linda hatten ihn als Reaktion auf den Bloody Sunday geschrieben, an dem britische Truppen im nordirischen Derry 13 Demonstranten erschossen hatten. Im Song kommt etwa eine Zeile vor, in der Großbritannien frech gefragt wird: „Really, what are you doing in the land across the sea?“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.01.2019)