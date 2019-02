Daniel Knox: Pop noir à la David Lynch

Es ist doch recht rar, dass ein Musiker seinen Schöpfungen einen Duft voranschickt. Doch genau das tut der Chicagoer Daniel Knox auf seinem vierten Album, „Chasescene“. Beim Opener „Keturahwaltz“ (hebräisch für Weihrauch) meint man, den Duft förmlich riechen zu können. Den alten Ägyptern galt der Weihrauch als Wegweiser ins Jenseits. Im katholischen Gottesdienst symbolisiert er das Aufsteigen der Gebete zum Himmel. Hat die verschummerte Gegenwelt in den Liedern des Daniel Knox etwas mit numinosen Kräften zu tun?

Fest steht, dass die Realität, dass die Werte, die im hellen Licht gelten, in seinen Liedern dispensiert sind. Oberflächlich gehört, mutet manches wie ein konventionelles Liebeslied an. Spitzt man die Ohren, dann merkt man schnell, dass gerade jene Sequenzen, die wie heile Welt wirken, in unheimliche Tiefen locken. Im lieblich tönenden Titelsong „Chasescene“ etwa. Rasch entpuppt es sich als Liebeslied eines Mörders auf sein Opfer. „Darling, I love you with my knife“, jubiliert der Erzähler durch den tiefen Bariton von Knox. Jäh verfällt er in den Modus der Zerknirschung: „I hate you with a kiss, I hate you to the core.“

Ebenfalls auf die falsche Fährte führt der behaglich anmutenden Countrysong „Leftovers“. „I know I'm not pretty, but I get my share“ gibt sich der Protagonist zu Beginn recht frohgemut. Nach der Sperrstunde werde sich schon noch eine Frau für ihn finden. Da ihm das Warten zu lang dauert, sucht er die Abkürzung. Ein „Why don't you put your hands down on my pants?“ stolpert ihm da aus dem Mund.

Man merkt schon, die Liedkunst des Daniel Knox ist eine, die durch und durch cineastisch angelegt ist. Das liegt daran, dass er ein verkrachter Filmstudent ist – und dass er noch als Vorführer im historischen Chicagoer Filmtempel Music Box Theater arbeitet. Zudem ist Knox ein Riesenfan von Regisseur David Lynch. Wohl deshalb erzählt er ähnlich doppelbödig. In jedem Idyll lauert das Böse, in allem Maliziösen das Schöne.

Romantik und Brutalität

Es war auch der weltberühmte Regisseur, der 2007 die Musikkarriere von Knox gestartet hat. Bei der Chicagoer Premiere seines Films „Inland Empire“ suchte er jemanden, der vor der Mitternachtsvorstellung live die Orgel spielt. Knox, der sich das Klavierspielen auf verwaisten Instrumenten in Hotellobbys beigebracht hatte, spielte ein grandioses, unheimliches Thema, das nicht nur Lynch entzückte. Ein Video davon fand seinen Weg auf YouTube. Letztlich wurde Knox deshalb zu einem Konzeptabend zum Thema „Plague Songs“ ins Londoner Barbican Center eingeladen. Knox freundete sich dort mit der amerikanischen Band Handsome Family an, in deren Vorprogramm er seine ersten internationalen Tourneen machte. Jarvis Cocker engagierte ihn als Backing Vocalist für sein Soloalbum „Further Complications“. Auch mit Rufus Wainwright und Opernsängerin Jessye Norman hat er in der Zwischenzeit gearbeitet.

Mittlerweile lädt er selbst ein. Cocker durfte sich im geigenumflorten „Capitol“ austoben. „I hold your hand but break all fingers“, singt er da mit einer Stimme voll verstiegener Zärtlichkeit. Linde Saxofonwinde durchwehen das verführerische falsche Idyll. Und in „The Poisoner“ ist Sängerin Nina Nastasia am Mikrofon. Das Lied nimmt Bezug auf eine Begebenheit im Leben des Daniel Knox. Eine Mitbewohnerin hat ihm jahrelang Gift ins Essen gemischt. Knox übernimmt ihre Perspektive. „I love you before, I've just forgotten how“, heißt es da zur Motivlage der Täterin. Mit der zärtlichsten ihrer Stimmen haucht Sängerin Nastasia dann Zeilen wie „Quiet as a mouse I chase you all around the goddamn house. But you don't chase back“. Dieser Song ist prototypisch für die Kunst von Knox. Ansatzlos begegnen einander in ihr Desillusioniertheit und schwarzer Humor, Romantik und Brutalität. Chicago erwartet diese Woche tiefere Temperaturen, als sie in der Antarktis vorherrschen. Daniel Knox ist in Sicherheit. Er tritt am 5. Februar im Wiener Fluc auf.

