Böhmermann in Wien: „Herbert K., du Vorzimmer-Rassist“

Jan Böhmermann liegt viel an Österreich. Das spürt man in seiner ZDF-Sendung „Neo Magazin Royale", das liest man aus vielen seiner Tweets, und das war auch beim einzigen Österreich-Konzert am Mittwochabend im Wiener Gasometer zu merken. Seit Jänner ist er in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour mit dem 15-köpfigen Rundfunkorchester Ehrenfeld, was zwar nach Max Raabe oder Comedian Harmonists klingt, aber dann, wenig überraschend, kaum etwas damit zu tun hat.

Sprachlich an sein Publikum angepasst war schon Böhmermanns Begrüßung: „Österreich, heute Abend kill ich dich, du Hurenkind“; und es folgte noch mehr Lokalkolorit: „Was gibt es Schöneres, als einem hageren Deutschen an Falcos Todestag dabei zuzuhören, wie er sich über Österreich lustig macht?“ Er habe „das ungute Gefühl, dass Deutsche im Raum sind“, deshalb wolle er an diesem „politischen Schlagerabend“ musikalische Brücken bauen zwischen Piefkes und Ösis.

Zu seinem festen Repertoire gehören (auch in seiner Sendung) Anspielungen auf die österreichisch-deutsche Geschichte, sie kamen auch an diesem Abend: „München ist nur eine halbe Panzerstunde von Salzburg entfernt, aber diesmal muss es ja nicht so weit kommen.“ Oder: „Wenn ein abgebrochener deutscher Künstler mit Schnurrbart in Österreich gut ankommen würde, das wäre die historische Rache.“

Mit Sonnenbrille, Schnauzbart, langem Pelzmantel und Goldglitzerhose war er fast pünktlich auf die Bühne gekommen und hatte klargestellt, worum es an diesem Abend eher nicht gehen sollte: um musikalische Exzellenz. Seine erste gesungene Textzeile lautete: „Sollte ich, bevor ich sterbe, ein echter Sänger werden?“ Böhmermann weiß: Selbstironie zieht in der Generation YouTube und Instagram immer noch am besten.

„Wie ein geschrumpfter Reinhard Mey“

Nach bekannten Hits, wie dem Gaga-Song „Baby Got Laugengepäck“ oder dem ernsteren Arbeiterlied „Wir sind die Versandsoldaten“ folgte eine Überraschung: Böhmermann hatte zwei Lieder für das Wiener Publikum im Gepäck, die er so einleitete: „Ich freue mich, endlich mal Spaß in Österreich zu mache, weil ich habe das Gefühl, ihr habt das nötiger.“ Den in Österreich weniger bekannten Song über den zu klein geratenen deutschen Polizeigewerkschafter Rainer Wendt (gegen den der Vorwurf der Untreue im Raum stand) dichtete er auf Österreichs Innenminister um – was das Wiener Publikum mit lautem Jubeln und Johlen quittierte, ihm seither im Netz allerdings auch viel Kritik einbringt.

Da heißt es: "Seine Klappe war so groß, wie sein Körper mini,

darum ist er jetzt der Chef im schwarzblauen BMI.

In der ZiB 2 und im Hangar und auf Haiders Schoß da saß er,

dass Österreich demokratisch ist, irgendwann vergaß er's,

er will für Mensche wieder Lager, und wzar konzentrierte (...)

Politik folgt nicht dem Recht, sondern das Recht der Politik,

meint der Innenminster Europas mit dem größten Ego und

dem erwiesenermaßen kleinsten Glied".

Und der Refrain ging so: "Wer fürchtet sich vor Wahrheit und einer freien Presse, wer schwingt gern große Reden auf rechtsextremen Kongressen, wer denkt, ihm selbst persönlich, gehört die Polizei und sieht dabei so aus wie ein geschrumpfter Reinhard Mey...

Herbert K., du bist ein rechter Fasschist,

Herbert K., du kleiner Vorzimmer-Rassist.“

Gleich darauf folgte die Anti-FPÖ-Hymne „Das Volk ist wieder im Nationalrat zurück“, in der Böhmermann mit österreichischem Akzent davon sang, was passiert, „wenn Kneissl holpert und Hofer stolpert“: „Bald wird hier alleine regiert – solange Sebastian Kurz schweigt.“

Böhmermanns Satire funktioniert deswegen besser als die anderer, weil sie Erwartbares mit Überraschendem mischt und so direkt Kritik an rechtspopulistischen Politikern formuliert, wie sonst kaum jemand. Dass sie zu Redundanzen und Banalität neigt, ist schade, sein Publikum verzeiht ihm das. Wobei die Politik nur einen kleinen Teil in dieser Show ausmachte - und sobald es nicht mehr politisch ist, zieht sich der Abend. Die Gaga-Songs und Rap-Satiren funktionieren im Netz besser als auf einer Bühne. Die Zeilen vom bekannten Rap "POL1Z1STENS0HN", den er mit ins Gesicht gezogenem Kaputzenpulli sang, waren beim Wien-Auftritt kaum zu verstehen.

Da war auch sehr viel „Neo Magazin Royale“ drin an diesem Abend, mit Auftritten von Florentin Will und Einspielern von William Cohn, der sonoren Stimme der Sendung. Allerdings gelang es der ebenfalls aus Sendung bekannten Julia Becker in der großen Gasometerhalle leider nicht, die starke feministische Botschaft aus ihrer im Netz erfolgreichen „Scheiden“-Hymne („Wir haben eine Scheide, schuld ist unsere Scheide“) zu transportieren. Das Lied ging richtig unter. Überhaupt war die Akkustik sehr dürftig.

Erst gegen Ende des Abends spielte Böhmermann sein derzeit vermutlich bekanntestes Lied, die Schlagerparodie „Menschen Leben Tanzen Welt“, eine von Affen „komponierte“ Aneinanderreihung von Kalendersprüchen, das so erfolgreich ist, wie Böhmermann nicht müde wird zu betonen (etwa auch unlängst bei "Willkommen Österreich"), dass es in einer italienischen Restaurantkette in der Dauerschleife zu hören ist. Und plötzlich stand Mizzy Kramer von Bilderbuch auf der Bühne und legte ein kleines Gitarrensolo ein. Der Rest der Band rund um Maurice Ernst klatschte im Publikum.