Goldenes Ehrenzeichen der Stadt Graz für Andreas Gabalier

Der Grazer Stadtsenat hat am Donnerstag beschlossen, dem Musiker Andreas Gabalier das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Graz zuzuerkennen. Das berichtet die "Kleine Zeitung". Aus Anlass des zehnjährigen Bühnenjubiläums des "Volks-Rock-'n'-Rollers" wolle man diesen Ehren, so Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP), der eine ÖVP-FPÖ-Koalition anführt.

Zuletzt gab es viel Aufregung um eine Ehrung für Gabalier. Dass der Steirer mit dem Karl-Valentin-Orden der Faschingsgesellschaft Narrhalla ausgezeichnet wurde, löste viel Kritik aus. Seine Musik habe gar nichts mit der Kunst von Karl Valentin zu tun, kritisierte etwa Sabine Rinberger vom Valentin-Karlstadt-Musäum. Zudem warf sie dem 34-Jährigen - ebenso wie andere Kritiker - rechtspopulistische, homophobe und frauenfeindliche Tendenzen vor.

Die Kritik wies Gabalier in seiner Dankesrede für den Orden zurück, verbunden mit einer "Rüge mit einem Augenzwinkern an die Medienlandschaft". Die Anschuldigungen seien haltlos und er distanziere sich von dem, was ihm vorgeworfen werde.

>> Bericht in der "Kleinen Zeitung" (kostenpflichtig)

(Red./APA)