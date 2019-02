Die Elektroingenieure des Pop

Passiert ist es zur Geisterstunde. John Foxx von der britischen Band Ultravox berichtet davon, wie der Geist der Maschine über ihn kam: „I slumbered in my shell, in mitternacht die mensch-maschine kissed me on my eyes.“ Das Lied sprach von einer Sehnsucht, die so Anti-Hippie war wie nur möglich. An die Stelle der Träume vom Aufgehen in einem Kollektiv und in der Natur traten in der zweiten Hälfte der Siebzigerjahre Künstlichkeit und Einsamkeit. Das sah man auch an der Bekleidung. Weg mit Wolle und Leinen, die Ära der synthetischen Kunstfasern begann: Elasthan, PVC und Polypropylenfasern übernahmen die Regentschaft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.02.2019)