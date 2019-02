Bilderbuch stellen EU-Pass aus: "Freedom zu verschenken"

Nein, es gibt keinen neuen, gesamteuropäischen Pass. Der Grund, warum derzeit in den sozialen Medien viele Bilder davon zu sehen sind, ist sehr viel simpler: Die Wiener Indie-Pop-Band Bilderbuch hat sich für das Marketing zu ihrer neuen, am Freitag erscheinenden Platte "Vernissage My Heart" eine besondere Aktion einfallen lassen. Auf der Webseite bilderbucheuropa.love bietet die Gruppe einen europäischen Pass an, den sich jeder Interessierte mit ein paar Klicks ausstellen und dann online teilen kann.

Unter dem Motto "Europa 22", benannt nach einem Song des neuen Albums, gehe es um ein "Leben ohne Grenzen" und "Freedom zu verschenken", wie aus dem Text zitiert wird. Dieser "EU-Passport" wurde schon eifrig geteilt: Neben befreundeten Künstlern wie etwa Jan Böhmermann, Dendemann oder Mavi Phoenix hat diese Möglichkeit auch die deutsche Justizministerin Katarina Barley (SPD) genutzt.

Dass das Bild von Europa als Ort persönlicher Freiheit sehr vereinfachend ist, sagt Sänger Maurice Ernst freilich selbst. "Die Komplexität der europäischen Idee kann man auch nicht in einem Song beschreiben. Der wäre prätentiös, weil er genau ist, oder er würde unangenehm werden, weil er erklärerisch ist. Freiheit und Hoffnung, darum geht es", sagte er im "Standard".

