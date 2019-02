Schlagersänger Gus Backus ist tot. Bekannt wurde er in den 1960er Jahren unter anderem mit Schlagern wie "Da sprach der alte Häuptling der Indianer", "Der Mann im Mond" oder "Brauner Bär und weiße Tauben". Sein Markenzeichen war der amerikanische Akzent, mit dem er die deutschen Lieder sang.

1937 in Southampton auf Long Island im Staat New York geboren, machte er zunächst Musik mit der Doo-Wop-Gruppe "The Del-Vikings", mit der er auch in den US-Charts landete. 1957 wurde er als GI nach Wiesbaden verlegt, wo er einige Singles aufnahm. Der Durchbruch in Deutschland kam 1960 mit "Brauner Bär und weiße Taube". Auch in mehr als 30 Filmen war er zu sehen, unter anderem in "Unsere tollen Tanten" aus dem Jahr 1961, in dem er seine "Sauerkraut Polka" sang. 1973 zog er sich aus dem Showgeschäft zurück und ging wieder in die USA, feierte jedoch in den 1980er Jahren ein Comeback, wenn auch der große Erfolg nicht mehr wiederkam.

Am Donnerstag starb er nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 81 Jahren zu Hause in Germering nahe München.

