Maurice Ernst: „Download ist tot“

Ihrem Aufruf im Internet virtuelle EU-Pässe auszufüllen, kamen Prominente von Jan Böhmermann bis Heiko Maas nach: Bilderbuch aus Kremsmünster, 2005 gegründet, seit mindestens vier Jahren Österreichs klügste und hippste Band, sind längst auch in Deutschland berühmt. Mit „Vernissage My Heart“ ist nun ihr sechstes Album erschienen, nur zwei Monate nach ihrem fünftem, „Mea Culpa“. Sänger und Texter Maurice Ernst erklärte der „Presse am Sonntag“ das neue Werk.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2019)