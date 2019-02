Raf Camora, der Prolo als Millionär

Es begann, wie es beginnen musste: mit mysteriösem Dröhnen und einem Countdown. Dann fiel der Lappen. Bonez MC und Raf Camora wackelten von rechts kommend vor ihre enthusiastischen Fans. Jetzt galt es, den eigenen Status vorzuführen. „Keiner will uns, doch wir sind prominent!“ Die armen Bauxerln! Die beiden gaben sich schon in dieser herrlich pumpernden Ouvertüre als labile Befindlichkeitsmaschinen, die unermüdlich zwischen Narzissmus/Beleidigungsmodus wechseln. Tapfer dulden sie das Joch des Berühmtseins.

Im Szenario von „Prominent“ nehmen sie „Influencer-Schlampen“ in ihr Hotel mit, nennen die, die sie dabei beobachten „Hundesöhne“. „Fick sie auf Toilette, schenk' ihr meine Kette“ sprachsangen sie, derweil ihre vielen Gold- und Platinplatten zu Hause verstauben. Ja, jetzt zeigen sie all jenen, die in der Schule brav gelernt haben, den Auspuff ihrer mattschwarzen und anthrazitfarbenen Luxuslimousinen.

Es ist paradox, aber wenn Bildungsferne so konsequent durchgezogen wird, kann sie zur Erfolgsformel werden. Es sind ihre reduzierten Ausdrucksmöglichkeiten, die Rapper wie Bonez MC und Raf Camora zu Helden machen. Ein bisserl der Sound der hiesigen Neuen Mittelschule, an der Deutsch immerwährende Fremdsprache bleibt. Ein wenig wie das Pidginenglish der Jamaikaner, von denen Bonez MC und Raf Camora ihre Dancehallsounds abgekupfert haben.

Das tun sie durchaus mit interpretativer Sensibilität. Den karibischen Flow beherrschen sie, zudem auch prasselnde Trap Beats und Balkanrhythmen. Die kooperativ erarbeiteten Geräusche schenken diesen finsteren Helden das süße Gefühl von Stammeszugehörigkeit. Um die geht es auch in der kleinen Welt, die sie in ihrer Musik entwerfen. Abgesehen von Passagen hochkarätigem Narzissmus, zählt die Bande, die Gang, der Stamm. Auf dieser Ebene werden die herkömmlichen Kriterien für gutes Gelingen über den Haufen geworfen und die Umwertung herkömmlicher Werte vollzogen.

Hier wird der kleine Grusel zur Ware

Die Verherrlichung von Drogen und Kleinkriminalität ist konstituierendes Merkmal ihrer Kunst. So intonierten sie mit der weichsten ihre Stimmen im Refrain „Sie nennen mich Krimineller“. Egal ob Kupferdiebstahl mit dem Opa auf Baustellen oder ohne Führerschein mit dem Joint im Mund bei Rot über die Kreuzung zu fahren – viele Möglichkeiten zur Devianz werden wahrgenommen. Bei Bonez MC und Raf Camora wird der kleine Grusel zur Ware.

Die krassen Geschichten sorgen beim größtenteils aus Teenagern bestehenden Publikum für wohlige Gänsehaut. Was älteren Systemerhaltern der wöchentliche Tatort, das ist Youngstern diese Art von Gangsterrap. Mit der Idee „Ballern erst ab 13h“ regten die Burschen im Lied „Risiko“ an, dass es auch für die Unterwelt gewerkschaftliche Regelungen geben könnte. Lieb auch die Losung „Mich stoppt kein Risiko“. Gefährlich kann es werden, wenn die Grenzen zwischen Fiktion und Realität verschwimmen, wie es dem jamaikanischen Dancehallstar Vybz Kartel passierte. Der sitzt jetzt wegen Mordes lebenslang ein.

In ihrer Flucht in eine überschaubare Gegenwelt gleichen die Protagonisten des deutschen Hip-Hop durchaus einer anderen Subkultur, nämlich jener des Schlagers. Wie DJ Ötzi riefen Bonez MC und Raf Camora an diesem Abend permanent: „Wo sind die Hände?“ Diese beliebtesten Formen von Eskapismus sind derzeit an den Charts abzulesen, die von Heimat- und Heile-Welt-Verheißungen sowie deutschem Hip-Hop, der Kleinkriminalität und Drogen propagiert, dominiert werden. Bonez MC und Raf Camora taten das an diesem Abend mit Hoheliedern auf MDMA und Marschierpulver.

Eine weitere Konstante bei diesen Genres ist eine verheerend altmodische Sicht auf die Frau. Sie kommt vorzugsweise als sexpuppenhafte, infantilisierte Staffage vor. Bei Gabalier als biegsames Rehlein, bei Bonez MC und Raf Camora als Bitches. Diese Art von Musik ist ein Unterschichtsphänomen wie Fernsehen und das Essen von Leberkässemmeln. Interessant ist, dass zuweilen Begabte den Kauderwelsch des Hip-Hop als eine Art Zusatzsprache erlernen, um sich in eine Gang zu zwängen. Arme Sprache ist in dieser Subkultur statusbedeutsam. Auch dadurch wurde der Zusammenhang von Blödheit und Beliebtheit an diesem krawalligen Abend durchaus anschaulich.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.02.2019)