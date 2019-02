Talk-Talk-Sänger Mark Hollis gestorben

Bis heute kann es bei Achtzigerjahre-Partys passieren, dass zwischen Gebet (z. B. „Like A Prayer“ von Madonna) und Sündenbekenntnis (wie „It's A Sin“ von den Pet Shop Boys) ein demütiges Lied aufgelegt wird, in dem ein Mann mit glaubhaft zerknirschter Stimme zu schreckhaftem Getrommel über die Reue singt, die ihn nicht auslässt: „Such A Shame“ heißt es und ist so subtil instrumentiert, dass einem bei allem Eighties-Groove der Mund offen bleibt.

Der Mann, der das schrieb und sang, war Mark Hollis, seine Band hieß Talk Talk und hatte mit „It's My Life“ (ebenfalls 1984) einen zweiten Hit, dessen Synthie-Pop-Sound heute etwas käsig anmutet. Davon war schon auf dem nächsten Album, „The Colour Of Spring“ (1986), nichts mehr zu hören, Hollis schwelgte in so dichten wie zarten, nicht nur oberflächlich jazzigen Arrangements, in seinem Gesang schien die Zaghaftigkeit einem fast naiven Staunen über die Schönheiten der Welt zu weichen: „Happiness Is Easy“ sang er, und man hörte, dass er es glauben wollte. Noch ätherischer, noch schimmernder gerieten die Alben „Spirit Of Eden“ und „Laughing Stock“, man kann sie heute als frühe Meisterwerke dessen hören, was später Post-Rock genannt werden sollte.

Entscheidung für die Familie

1991 löste Hollis seine Band auf, 1998 erschien ein Soloalbum, auf dem seine Musik sich schon der Stille zu nähern schien, dann zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. „I choose for my family“, erklärte er: Er könne nicht zugleich auf Tournee gehen und ein guter Vater sein. In „A New Jerusalem“, dem letzten Song des Albums, „A New Jerusalem“, hörte man noch einmal seine Stimme zittern: „And I'm home again“, sang er, „but alone my child, for the emptiness of war remains.“ Nun ist Mark Hollis im Alter von 64 Jahren gestorben, Talk-Talk-Bassist Paul Webb schrieb auf Facebook: „Er war ein musikalisches Genie und es war eine Ehre und ein Privileg, mit ihm in einer Band gewesen zu sein.“

