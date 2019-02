Sechs Milliarden Aufrufe: "Despacito" stellt Youtube-Rekord auf

Der puerto-ricanische Popstar Luis Fonsi hat mit seinem Hit "Despacito ft. Daddy Yankee" einen Rekord bei YouTube geknackt. Das Video, das schon seit einiger Zeit der erfolgreichste Clip auf der Plattform ist, verzeichnet jetzt mehr als sechs Milliarden Abrufe.

Deutlich abgeschlagen auf Platz zwei und drei lagen am Dienstag der britische Sänger Ed Sheeran mit "Shape of You" (4,09 Milliarden) und US-Rapper Wiz Khalifa mit "See You Again ft. Charlie Puth" (4,02 Milliarden), wie die YouTube mitteilte.

25,7 Millionen Mal täglich geklickt

"Despacito" war vor zwei Jahren veröffentlicht worden und wurde zum weltweiten Erfolg. Auch in Deutschland wurde der rhythmische Song zum Sommerhit 2017. Laut YouTube wurde das Video zu Spitzenzeiten bis zu 25,7 Millionen Mal täglich geklickt. Aktuell seien es immer noch durchschnittlich 2,8 Millionen Abrufe pro Tag.

(APA/dpa)