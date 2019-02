Nach Lappland – mit explosiver Musik

Martin Grubinger hat den sportiven Charakter von Percussion in die Musik eingeschleust und mit einer schauspielerischen Großbegabung veredelt – er hört sich auch gern reden. Wenn er aber damit neue (junge) Publikumsschichten ins Konzert lockt, wird das schon seine Richtigkeit haben. Und (vor allem): Er hat, wie einst „Wickerl“ Streicher den Kontrabass, nun das Schlagzeug zum salonfähigen Solisteninstrument geadelt.

Das alles wussten die Göteborger Symphoniker natürlich, als sie Grubinger zu ihrer Europa-Tournee einluden, die am Dienstag ihr Finale im Wiener Konzerthaus fand. Bemerkenswert mutig und frech außerdem, dass mehr als die Hälfte des Programms aus Musik des 21. Jahrhunderts bestand. Zum Auftakt die zehnminütige Petitesse „Liguria“ der jungen Schwedin Andrea Tarrodi, eine eher schüchtern-nüchterne Abfolge von Tonflächen vulgo Eindrücken an der malerischen ligurischen Küste. Wer allerdings „Cinque Terre“ etwas kennt, wird bei Meer, Sonne und Rotwein hoffentlich Aufregenderes erlebt haben.

Batterie der Schlagwerker

Dann aber Matador Grubinger mit einer riesigen Batterie von Schlaginstrumenten vorn auf der Bühne: und mit dem in unzähligen Farben schimmernden Schlagzeugkonzert „Sieidi“ (2010/11) des Finnen Kalevi Aho, das Grubinger bereits vor vier Jahren im Konzerthaus mit den Symphonikern aufgeführt hatte. Wahrlich Unerhörtes an Trommelfeuern, Klangkaskaden und tonlichen Eskapaden aller Arten. Als sollten die Zuhörer in eine andere (bessere?) Welt entführt werden. Ein Ausflug ins Ungewisse.

„Sieidi“ ist ein Wort der in Lappland gepflegten Sami-Sprache und bezieht sich auf eine historische Kultstätte. Dort finden sich noch Reinheit, Ruhe, Licht und Seele. In mehr als einer halben Stunde lädt die Musik ihre Batterien auf, um dann mit uns exotisch erscheinenden Instrumenten zu explodieren. Eine mächtig sinnliche Erfahrung mit orchestraler Sogwirkung. Wiewohl ordnend strukturiert: da ein Saxophonsolo als wär's von George Gershwin, dort martialische Fanfaren im schweren Blech – eingebettet ins Kraftzentrum von dem Orchesterpauker hinten links, zwei Schlagwerkern mit großen Trommeln vorn an den Flanken sowie mit Grubinger mittig in der Hauptrolle – was für ein umjubeltes Heimspiel!

Verdienter Zuspruch auch für das ehrwürdige Flaggschiff der schwedischen Orchester unter seinem rechtschaffenen Chefdirigenten Santtu-Matias Rouvali bei der 5. Sibelius-Symphonie.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.02.2019)