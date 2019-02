Ukraine sagt Teilnahme am Song Contest ab

Nun ist es also fix: Die Ukraine will dieses Jahr nicht am Eurovision Song Contest (ESC) teilnehmen. Auslöser der Absage war eine politische Debatte um die Gewinnerin des Vorentscheids: Die Sängerin Maruv dürfe nicht in Russland auftreten, hieß es. Und das sollte für die drei Monate vor und nach dem ESC auch in ihrem Vertrag geregelt werden.

Nach langen Verhandlungen sagte die 27-jährige Sängerin ab: Sie wolle sich nicht politisch instrumentalisieren lassen, erklärte sie. Nach ihrem Rückzug taten es ihr auch die Zweit- und Drittplatierten des Vorentscheids nach: Sie erklärten, ebenfalls nicht für ihr Land auftreten zu wollen.

Die engen Verbindungen des Show-Business zu Russland

Die öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt in Kiew sieht das so: Es habe sich gezeigt, dass "im fünften Jahr des militärischen Konflikts" die Verbindungen des Show-Business "mit dem Aggressorland" – also mit Russland – immer noch eng seien. "Für einen Teil der Gesellschaft ist diese Tatsache annehmbar, bei einem anderen Teil ruft sie Entrüstung hervor."

Die Ukraine nimmt seit 2003 am Song Contest teil und ist dabei sehr erfolgreich: Sie hat zweimal gewonnen – 2004 und 2016 – und erreichte oft sehr gute Platzierungen. Der Konflikt mit Russland hatte den Singwettbewerb schon in den vergangenen Jahren überschattet: Als der ESC 2017 in Kiew stattfand, zog sich Russland zurück – die Ukrainer drohten damals damit, die russische Sängerin Julia Samoilowa nicht ins Land zu lassen, weil diese zuvor auf der Krim ein Konzert gegeben hatte. Kiew sieht sich seit der russischen Annexion der Halbinsel Krim vor fünf Jahren und der Unterstützung von Separatisten in der Ostukraine durch Moskau im Krieg mit dem Nachbarn.

(APA/dpa)