"Mark Hollis lebt!": Rocko Schamonis Hommage an seinen Pop-Helden

"Ich hab nach ihm gesucht/ Und ich habe ihn gefunden/ Ganz tief in meiner Brust/ dreht er seine Runden." So hört man Rocko Schamoni einen Pop-Helden seiner Jugend besingen: Mit "Mark Hollis lebt!" hatte er schon länger eine Hommage für Hollis in der Schublade. Nun ist sie zum musikalischen Nachruf auf den am Montag gestorbenen Frontmann der 80er-Jahre-Band Talk Talk geworden. "Jetzt bin ich zu spät dran. Wie schade...", bedauerte Schamoni anlässlich der Youtube-Veröffentlichung.



Der vierminütige Softpop-Song des 52-jährigen Schamoni beschreibt das Eremiten-Dasein des Briten, der sich nach mehreren bahnbrechenden Talk-Talk-Alben und einer Soloplatte 1998 völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Dazu blättert der Sänger, Entertainer, Autor und Schauspieler Schamoni in Talk-Talk-Vinylplatten. Und singt: "Er war sehr berühmt / das ist lange her / heute glauben alle / er lebt schon lang nicht mehr..."





"Mich haben wenige Musiker in meinem Leben mehr berührt als er", sagte der norddeutsche Entertainer, Autor („Dorfpunks“, „Sternstunden der Bedeutungslosigkeit“), Sänger und frühere Viva-Moderator und Clubbesitzer.







(APA/dpa)